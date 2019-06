Superalimentos: los 12 superfoods que tenés que incorporar a tu dieta

"No hay un solo alimento que tenga propiedades mágicas y pueda suplir una alimentación equilibrada. Muchos de ellos los consumimos a diario, sin saberlo -expresa la reconocida médica Florencia Raele, autora del libro Nutrición Holística y creadora de @beautyfreak.room en Instagram- El fin de esta nota es reivindicar el término superalimento, que no es otra cosa que medicina en la cocina", explica esta médica abocada a la medicina funcional.

1

ALIMENTOS FERMENTADOS

Yogur, chucrut, pepinillos en vinagre, kefir, kombucha, tempeh, natto, miso y vinagre de sidra de manzana… Estos alimentos aportan microorganismos vivos (probióticos) que promueven beneficios en la salud. Mejoran la sintomatología de intolerancias alimentarias y síntomas premenstruales. Tienen propiedades antioxidantes y detoxificantes. Regulan el tránsito intestinal y refuerzan el sistema inmune. Colaboran en el descenso de peso. Previenen enfermedades infecciosas, neurológicas y alivian los síntomas de todas las enfermedades intestinales. Disminuyen el riesgo de insulinorresistencia, diabetes, infecciones genitales y urinarias. Mejoran el estado de ánimo.

2

YERBA MATE

Tiene propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. Es alta en polifenoles y fitoquímicos, que potencian tu sistema inmune. Gran fuente de antioxidantes: o sea, previene el envejecimiento prematuro y mejora el funcionamiento de cada una de tus células. Es alta en vitaminas (A/C/E/Complejo B), minerales (calcio, manganeso, hierro, selenio, potasio, magnesio, fósforo, zinc) y aminoácidos. Disminuye los niveles de colesterol "malo" y previene la osteoporosis. Aumenta la oxidación de grasas durante el ejercicio. Contiene 3 estimulantes: cafeína, teobromina y teofilina que aumentan tus niveles de energía sin causar la irritabilidad y los altibajos energéticos típicos del café. Tiene propiedades laxantes naturales y regula los niveles de azúcar en sangre. Mejora las capacidades intelectuales superiores, el foco y la claridad mental.

3

CHOCOLATE

La manteca de cacao mejora los perfiles de colesterol sanguíneo (aumento de HDL, disminución del LDL). Es un poderoso antiinflamatorio y antioxidante y previene enfermedades como el cáncer. Mejora las capacidades cognitivas. Regula los niveles de azúcar y presión en sangre. Tiene gran cantidad de antioxidantes. El chocolate debe estar compuesto por un 70% de cacao o más. Y no contener azúcar, grasas hidrogenadas y emulsionantes.

4

MATCHA

Aumenta el metabolismo, la oxidación de ácidos grasos y fortalece el sistema inmunológico. Ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre: ideal para pacientes con diabetes o resistencia a la insulina. Previene el cáncer, la hipertensión arterial, la formación de placas de ateroma y enfermedades cardiovasculares asociadas. Aumenta los niveles de colesterol "bueno" (HDL) y disminuye los de colesterol "malo" (LDL). Es un poderoso antioxidante: previene el envejecimiento prematuro y ayuda a regenerar las células cerebrales. ¡Previene las caries dentarias! Disminuye síntomas de depresión/ansiedad, mejora la función cognitiva y la concentración. Tiene propiedades antivirales, antibacteria y una poderosa acción tanto analgésica como antiinflamatoria. Energiza sin producir los efectos adversos típicos del café (altibajos de energía, dependencia, alteraciones del sistema nervioso).

5

ALGAS MARINAS

Algunas de las más conocidas son la chlorella y spirulina (vienen en cápsulas o polvo), el alga nori (las láminas del sushi) y el kombu (se vende en tiras secas en el Barrio Chino). Son uno de los alimentos nutricionalmente más densos del reino vegetal. Tienen grandes poderes detoxificantes, alcalinizantes, quelantes y antioxidantes. Son muy altas en proteínas, hierro y calcio. Regulan la glándula tiroides (en casos de deficiencia de iodo).

6

HUEVOS

Son un superalimento, pero la calidad importa mucho. Los huevos provenientes de gallinas felices (a las que se les permite la circulación por el espacio natural) contienen menos colesterol y grasa saturada, 2 a 3 veces más vitamina A, más Omega 3, vitamina E y betacarotenos. La clara es una excelente fuente de proteína completa (y con una buena disponibilidad). La yema (erróneamente asociada con peligro de riesgo cardiovascular por contener grasa saturada) contiene abundante cantidad de vitaminas y minerales fundamentales. Cocinalos poco y no los expongas a alta temperatura para no perjudicar su contenido de vitaminas y la calidad de sus grasas (no todas son saturadas).

7

PALTA

Es fuente de grasas monoinsaturadas que son beneficiosas para prevenir enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el deterioro cognitivo y muchas otras disfunciones. Disminuye inflamaciones, promueve el desarrollo celular y potencia la inmunidad. Es alta en vitaminas liposolubles e hidrosolubles, en minerales (magnesio, potasio, hierro y cobre), fibra y proteína. Previene la oxidación celular y mejora el sistema cardiovascular. Disminuye el riesgo de resistencia a la insulina/diabetes/obesidad/dislipemias. Mejora la piel, la salud ocular y el pelo. Actúa positivamente en la regulación hormonal.

8

FRUTOS ROJOS

Como frutillas, moras, frambuesas y açai. Son todos poderosos antioxidantes, una de las claves para proteger nuestro organismo y responsables de prevenir el envejecimiento prematuro. Estas frutas son famosas por sus niveles bajos en azúcares (fructosa) y sus altísimos niveles de fibra, vitaminas y minerales. Además, son súper versátiles y deliciosas.

9

ALOE VERA

Esta planta medicinal es alta en vitaminas, minerales, aminoácidos (tanto esenciales como no esenciales) y ácidos grasos (ayudan a reducir los niveles de colesterol en sangre). Aumenta la capacidad natural del cuerpo para adaptarse a los cambios externos y resistir a la enfermedad. Ayuda a lidiar con el estrés y potencia el sistema inmunológico. Mejora la digestión, desinflama y limpia el tracto digestivo. O sea, regula los ciclos de eliminación (constipación/diarrea) y disminuye los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable y reflujo gastroesofágico/gastritis. Aumenta la flora intestinal "buena", disminuye la "mala". Es excelente para la piel ya que está formado en un 99% por agua: tiene gran poder curativo en quemaduras, abrasiones, lesiones y picaduras.

10

ACEITE DE OLIVA

Ayuda a reducir los niveles de colesterol "malo" LDL y triglicéridos. Contiene poderosos polifenoles con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y anticancerígenas a nivel celular. Previene la formación de coágulos sanguíneos. Aumenta la saciedad y disminuye los atracones. Mejora el foco, la memoria y la capacidad cognitiva. Equilibra las hormonas. Evita la depresión, la ansiedad y los desórdenes cognitivos. Mejora la sensibilidad a la insulina y el grado de azúcar en sangre. Previene el cáncer y el envejecimiento prematuro.

11

CÚRCUMA

Tiene propiedades antiinflamatorias (ideal para personas que sufren de artritis, dolores osteoarticulares agudos o crónicos, enfermedades/síntomas gastrointestinales, etc). Regula la flora intestinal. Tiene propiedades detoxificantes y anticancerígenas. Ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Disminuye la ansiedad, el estrés y es antidepresiva. Previene la formación de trombos sanguíneos y actúa como un poderoso antioxidante.

Tiene efecto antibiótico. Se comercializa como polvo o raíz entera. Puede utilizarse en la cocción de alimentos para dar sabor.

12

JENGIBRE

Estimula el fuego digestivo (en medicina ayurveda sería un sinónimo de metabolismo digestivo) y la absorción intestinal. Alivia la congestión, aumenta la circulación, previene la formación de trombos sanguíneos y la enfermedad cardiovascular. Puede utilizarse rallado fresco para cocinar o tomarse en forma de té digestivo.

Textos. AGUSTINA D'ANDRAIA. Fotos. 123 RF