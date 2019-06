El profe wichi pide traslado y no se lo dan

El docente Néstor Elio Fernández relató que hace más de un mes espera una respuesta del coordinador de Educación Enrique Barrios: "Solo recibí excusas".

En la jornada de ayer, un maestro wichi explicó la triste situación que vive. Con un sueldo que alcanza a 10 mil pesos, debe gastar por semana viáticos que superan ampliamente sus ingresos. Además, debe recorrer más de 650 kilómetros para poder llegar a su lugar de trabajo.

"A veces perdés en la ruta entre 7 y 8 horas, con el peligro que eso representa, hay muchos que no te levantan por la inseguridad, otros ya me conocen como el maestro y ellos sí me levantan. Vine con la esperanza de que me reciban y me brinden una solución", señaló y aclaró que "ahora tengo que volverme a Embarcación a dedo sin respuestas".