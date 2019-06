Lautaro Teruel se quedó sin abogado defensor

A los Teruel últimamente no les sale una. Frente a los avatares que vienen afrontando ante la Justicia provincia y, al parecer, federal también, ayer el abogado defensor de Lautaro Teruel, el joven acusado de abuso sexual, decidió dar un paso al costado. El letrado, Luciano Romano, adujo que en la segunda denuncia contra su ahora exdefendido la denunciante es hermana de uno de "mis mejores amigos". En ese sentido se apartó de la causa por una "cuestión ética".

"El motivo por el cual decidí dejar de participar en la causa es porque la nueva denunciante es hermana de uno de mis mejores amigos. La verdad que desconocía este segundo hecho, entonces me comuniqué con la familia para decirles que me apartaba de la causa por una cuestión de ética", expresó el abogado.

El letrado afirmó que tomó conocimiento de la segunda denuncia -por abuso sexual con acceso carnal- el miércoles cuando Lautaro Teruel fue a declarar y luego fue imputado por el segundo caso.

Al referirse a la estrategia de defensa que tenía para el joven, señaló que mantiene la reserva sobre el caso como le solicitó la familia, por secreto profesional y por el respeto que le tiene a los Teruel. "Me hubiera gustado seguir con la defensa de Lautaro pero lamentablemente las circunstancias me obligaron a tomar esta decisión".

Al ser consultado sobre cómo tomó la familia del imputado su decisión de abrirse del caso afirmó: "Ellos no querían que me apartara pero supieron entender la situación en la que me encontraba".

Con respecto de su colega Victoria Cabral, quien también colaboraba en la defensa, señaló que habló con ella y "estaba indecisa en si continuaba o no con la defensa. Desconozco si presentó la renuncia". En tanto, señaló que la situación que está viviendo Mario, el padre de Lautaro, dijo que se trata de cosas diferentes.

"Lo que pasa es que la sociedad no supo separar la acusación contra Lautaro, con la familia y con la parte profesional. Se vincularon los tres aspectos con la acusación de violación, creo que él se tiene que hacer responsable, la familia no tiene nada que ver y tampoco el grupo Los Nocheros".

Volviendo a la acusación de violación señaló: "Soy muy optimista, tanto cuando ejercía la defensa como actualmente, quiero creer que va a terminar en libertad, porque hay muchas incongruencias en la causa y en las declaraciones, eso se verá con el tiempo o durante el procedimiento y la investigación, ahora es muy prematuro dar un resultado futuro".

Cultivo de marihuana

Además del joven Lautaro Teruel, en los últimos días la Justicia también puso bajo la lupa a su padre Mario Teruel, uno de los líderes de Los Nocheros, el reconocido conjunto folclórico. El guitarrista está siendo investigado luego de que el pasado 5 del corriente mes los pesquisas encontraran un cultivo de marihuana en su casa.

A cargo del caso de Mario Teruel intervino el titular de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (Ufinar), Santiago López Soto, sin embargo se declaró incompetente y solicitó al Juzgado de Garantías 2 que las actuaciones sean trasladadas al fuero federal. El argumento para la solicitud fue que el caso supera con creces la órbita de la justicia ordinaria.

Tras la doble imputación por abuso sexual contra uno de los hijos del líder de Los Nocheros, en el marco de la segunda causa que involucra a Lautaro Teruel, hace unos días fue imputado otro de los denunciados por una joven que acusó a ambos por un episodio ocurrido en 2014.