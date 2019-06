Debían operarle el brazo derecho y le intervinieron el izquierdo

Norma Nazar tiene 53 años y debido a una dolencia profunda en el hombro derecho, durante los últimos tres meses se sometió a distintos estudios médicos en la Clínica Vélez Sarsfield, donde finalmente le anunciaron que debían operarle el brazo derecho.

Llegada la fecha de la cirugía, Norma se presentó en el nosocomio donde fue intervenida quirúrgicamente por la doctora María Victoria Garbino. Sin embargo, la mujer y su familia denuncian que sin mediar explicaciones, la médica procedió a operarle el brazo izquierdo.

Su hija, Jessica Romero, dialogó con Canal 10 y contó que su mamá "está shockeada" y que de no recibir mayores explicaciones por parte de la Clínica, iniciarán acciones legales: "Ningún estudio daba con lo que tenía. Mi mamá sentía un dolor muy fuerte. Después de tres meses de estudios la doctora Garbino decidió operarle el brazo derecho, pero en pleno quirófano le abrió el izquierdo".

Además, la joven señaló que cuando le consultaron a la médica una explicación de lo ocurrido, la misma adujo que no hubo error, sino que al momento de la cirugía decidieron intervenir el brazo izquierdo. "Nos dijo que su error fue no avisarnos, pero ella nunca manifestó dolor en ese brazo, jamás le hicieron un estudio en ese brazo. Por eso no vamos a aceptar el alta, queremos que mi mamá se quede acá, con los cuidados necesarios. Aunque no vamos a dejar que la toquen porque de esta clínica no se puede esperar nada", destacó.

Norma junto a sus familiares

En tanto, la abogada de la familia, María Tascone, explicó que solicitaron copias de la historia clínica de Nazar: "Habrá que ver que nos responden los profesionales intervinientes y en función de eso, y de las copias solicitadas, se tomarán las acciones pertinentes. La directora del hospital nos atendió muy amablemente y nos aceptó la solicitud de las copias de las historias clínicas, donde de manera clara están todos los estudios hechos sobre el brazo derecho. Acá hay un equipo médico responsable".

Fuente: La Nueva Mañana