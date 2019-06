El primer guiño político de Cristina Kirchner a Sergio Massa: "Me gustó mucho el video"

El líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, ratificó hoy el acuerdo con Unidad ciudadana y el PJ, derivado en la conformación del Frente de Todos, mediante la publicación de un video en las redes sociales donde insta a los argentinos a que se vote "otro gobierno".



La publicación fue valorada por el precandidato presidencial del espacio, Alberto Fernández, y la postulante a vice, Cristina Kirchner, quienes a su vez lo retuitearon.

En el spot, que dura alrededor de un minuto, Massa convoca en forma directa y con imágenes a diferentes sectores de la población entre los que se encuentran trabajadores, industriales pymes, estudiantes, científicos, mujeres y jubilados.

"Argentina se merece otro gobierno", es el título, y continúa: "Las pymes invertimos, damos trabajo, pagamos nuestros impuestos y nos merecemos un gobierno que nos apoye".

"Las industrias aportamos al país y merecemos un gobierno que apueste a nosotros. Vivimos con lo justo, nos merecemos un gobierno que no ajuste", sostiene la primer parte del video.



Segundos después muestra imágenes de jóvenes y de mujeres en particular bajo la consigna "vamos al frente con la igualdad de género, nos merecemos un gobierno que nos mire de frente".



"Dedicamos nuestra vidas a generar valor nos merecemos un gobierno que nos valore necesitamos poder trabajar", afirma el spot de campaña con imágenes de obreros y trabajadores.



Tras lo cual continúa: "Nos merecemos un gobierno que haga su trabajo, buscamos un futuro de verdad, nos merecemos un gobierno que no nos mienta", suma.



Luego le habla a los jubilados: "Aportamos años y años nos merecemos un gobierno que respete los años".



Y sobre el final, generaliza: "Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No te rindas, nos merecemos otro gobierno", concluye Massa quien aparece recién en las últimas dos imágenes, abrazando a estudiantes de la escuela pública y a trabajadores.

Lo más significativo del spot es el cierre, que termina con la firma de las iniciales del Frente Renovador, FR, para completarse con la inscripción Frente para Todos, Todas, Todes.

Alberto Fernández coincidió con Massa al sostener: "Sí, nos merecemos otro gobierno", mientras que la expresidenta contó en las redes que le "gustó mucho el video".