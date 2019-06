Paraguay debuta de la mano de Berizzo, frente a Qatar

Renovado con el arribo del entrenador argentino Eduardo “Toto” Berizzo, la selección de Paraguay debutará hoy en la Copa América frente a Qatar, el vigente campeón asiático, en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Este partido que completará la primera fecha del Grupo B, que se inició ayer con la derrota de Argentina ante Colombia, comenzará a las 16 con el arbitraje del peruano Diego Haro y será televisado por TyC Sports.

Pese a que Paraguay se instaló en Brasil con ambiciones de llegar lejos en la Copa América y borrar su muy mala actuación en la última edición del torneo, en la Copa Centenario de Estados Unidos cuando fue eliminados con sólo un punto de nueve posibles, Berizzo tiene otro objetivo, ya que desea consolidar el equipo con miras a las Eliminatorias Sudamericanas.

La prioridad de Paraguay es contar con un equipo competitivo para la clasificación hacia la Copa de Qatar 2022 ya que los guaraníes no se clasificaron para Brasil 2014 ni a Rusia 2018.

“En nuestro futuro próximo tenemos la Copa América, pero no dejamos de ver lo que viene después”, dijo el extécnico del Celta, Sevilla y Athletic de Bilbao.

“El gran sueño es llevar a Paraguay nuevamente a un Mundial pero creo que esta selección puede dar grandes satisfacciones en el camino a Qatar”, agregó Berizzo, de 49 años, que asumió el cargo de seleccionador de Paraguay en febrero de este año.

El delantero Derlis González por su lado se muestra más ambicioso. “Cualquiera puede sorprender en esta Copa América”, aseguró desde la concentración en Río de Janeiro. “Tenemos un grupo difícil. Pero queremos llegar lo más lejos posible”.

Para este debut, Berizzo ensayó con una táctica que incluirá tres delanteros, Derlis González, Oscar Cardozo y Cecilio Domínguez, ya que la intención es quedarse con los tres puntos ante el rival más accesible del grupo, así podría ilusionarse con avanzar a cuartos de final.

En la defensa estará como lateral izquierdo Junior Alonso, el defensor de Boca Juniors, mientras que en el mediocampo será titular Matías Rojas, ex Defensa y Justicia y flamante incorporación de Racing, y también Miguel Almirón, ex figura de Lanús.

Pese a que Qatar es una incógnita para la mayoría en la Copa América, Paraguay lo conoce muy bien, ya que lo enfrentó tres veces, con saldo de una victoria, una derrota y un empate.

Los asiáticos fueron campeones de su continente con siete victorias e invictos, con 19 goles anotados y solo uno sufrido, ya sabiendo que la Conmebol los había invitado también para la Copa América de 2020 a realizarse en Argentina y Colombia..

El entrenador del equipo asiático, el español Félix Sánchez, dijo que su objetivo en Brasil es saber en qué nivel se encuentran sus dirigidos en comparación con equipo sudamericanos de valía como Argentina, Paraguay y Colombia.

“Nuestra participación puede considerarse un paso importante rumbo al Mundial. En este torneo jugaremos contra equipo de amplia experiencia y que son de un mayor calibre del que vimos en la Copa de Asia” afirmó el técnico español.

Pese a que el seleccionado es muy joven y busca experiencia, frente a Paraguay Qatar contará con su jugador más conocido y referente, el centrocampista Hassam Al-Haydos, quien marcó 21 goles en 103 partidos con la selección.

Pero la gran atracción será el delantero Almoez Ali, de 22 años y que fue el máximo anotador en la Copa de Asia con nueve tantos, incluyendo el de chilena marcado en la final ante Japón.

.