Mauricio Pegini: “Jugamos con la cabeza y no con el corazón”

Para Mauricio “Rulo” Pegini fue la coronación de una campaña ideal en el club de sus amores. Confeso hincha de Central Norte, el arquero pasó por diferentes clubes de Salta antes de desembarcar en la institución de Villa 20 de Febrero, y en esta temporada pudo hacerlo.

Fue, además, el único jugador con asistencia perfecta (19 partidos) y solo recibió 10 goles.

“Desde el primer momento que me puse esta camiseta sabía que teníamos que pelear el ascenso y solo llegar a la final no servía, convencidos lo fuimos a buscar y gracias a Dios lo logramos”.

Si bien no le convirtieron, Pegini no tuvo su mejor tarde, de hecho en el primer tiempo se le escurrió una pelota que por poco termina dentro del arco. Contó que “la pelota pesaba muchísimo, pero tratamos de no emocionarnos antes de tiempo, porque sabíamos que después del partido íbamos a poder emocionarnos todo lo que quisiéramos”. En la previa del partido los nervios del experimentado arquero se notaron. En el calentamiento precompetitivo la gente lo saludaba, él respiraba hondo y miraba al cielo. “Tratamos de jugar no con el corazón, sino con la cabeza”, comentó.

De su pasión por el cuervo, sostuvo: “Eestos colores me pudieron desde muy chiquito, soy un agradecido de que el club me haya abierto las puertas y lograr el ascenso es cerrar el ciclo”.