Pizzi comenzó su segundo ciclo en San Lorenzo

El técnico del ciclón ya sabe que algunos jugadores no seguirán, aunque espera refuerzos.

El entrenador Juan Antonio Pizzi comenzó hoy su segundo ciclo al frente del plantel de San Lorenzo y ya sabe quiénes serán los jugadores que no seguirán en el club, mientras espera por algún refuerzo de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El trabajo del plantel del ciclón se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva en el Bajo Flores y ahí Pizzi trabajó con los jugadores luego de una charla con ellos, aunque la presentación oficial será este martes.

Pizzi, quien fue campeón en San Lorenzo en el Torneo Inicial 2013, pidió como refuerzo al delantero Martín Cauteruccio, que milita en el Cruz Azul de México.

El DT también deberá definir qué hace con los jugadores que citó el entrenador de la Selección Sub 23, Fernando Batista, de cara a los Juegos Panamericanos de Lima.

Batista citó a Andrés Herrera, Fabricio Coloccini y Adolfo Gaich, pero San Lorenzo para la fecha en que se disputarán los Panamericanos deberá afrontar la serie de octavos de final de la Libertadores ante Cerro Porteño.

El club puede desistir de ceder a los jugadores, ya que no es una competencia oficial de FIFA.