Piden el nombramiento de un médico en cuidados paliativos

El área de cuidados paliativos del hospital San Bernardo está sin dirección, con escaso personal y sus integrantes temen que desaparezca. Hasta diciembre pasado la unidad estaba conformada por cuatro profesionales, pero ahora solo quedan dos. Freddy Moscoso (MP 852), médico anestesista jubilado del hospital, era el jefe del sector. Se desempeñó durante al menos cinco años allí.

"Dejé de trabajar en el hospital en diciembre. Después renunció una doctora que había quedado a cargo. Desde ese momento no hay nombramientos. Hay médicos dispuestos pero no hay contrato. Ahora solamente están trabajando la psicóloga y la enfermera. Es imprescindible y urgente que nombren a un médico", explicó Moscoso a El Tribuno.

Los cuidados paliativos se orientan al alivio de pacientes oncológicos; con enfermedades renales en estado avanzado; neurodegenerativas, como esclerosis lateral amiotrófica o insuficiencias cardíacas y respiratorias. En general, asiste a quienes sufren dolores crónicos y profundos o síntomas que no están controlados y afectan la calidad de vida.

En todos los servicios del hospital San Bernardo hay pacientes que necesitan cuidados paliativos. Por mes, la unidad atiende a unas 30 personas internadas mediante interconsulta. Además, por consultorios reciben a unas 60, en muchos casos derivadas. A eso se suman los pacientes de Orán y Tartagal que no pueden viajar con frecuencia.

Ana Cobo Roncal, psicóloga especializada en psicooncología y en cuidados paliativos (MP 869), actualmente se desempeña en el área, y contó que el jefe del programa que incluye cuidados paliativos es el doctor Osvaldo Tordoya, quien pertenece desde hace años al servicio de atención domiciliaria.

"Él estuvo tratando de suplir las funciones. Atención domiciliaria también hace gran parte de cuidados paliativos en los domicilios. Entonces, él estuvo cubriendo un poco los dos servicios más la jefatura, repartiéndose como podía a la espera de que se pueda conseguir más recursos humanos para cubrir esta falencia que ha quedado en cuidados paliativos", puntualizó Cobo Roncal.

Sin analgesia

La atención a los pacientes que requieren cuidados paliativos se complica, ya que los profesionales que quedan no pueden indicar medicación. "Le enfermera y yo podemos abordar cuestiones específicas de nuestra especialidad pero, si el paciente está con dolor, nosotras no podemos preescribirle un analgésico. Entonces, necesitamos sí o sí la pata médica", recalcó.

Al ser consultada sobre las razones que impiden que se incorpore un médico titular en el área, la licenciada respondió: "En principio sería una cuestión administrativa o política. Habíamos conseguido una persona que estaba terminando su residencia, que hizo el posgrado de paliativos. El tema es que, según lo que yo entiendo, la situación política es la que no favorece, porque en teoría hay un decreto que impide contratar gente, pasarla a planta o hacer algún movimiento".

Cobo Roncal manifestó que realizaron pedidos por vías formales para que se impulsara el nombramiento de un médico y que hasta ahora no tienen respuesta. Anticipó que el próximo martes presentaran ante las autoridades correspondientes una nota con más de 500 firmas de apoyo por parte de hospitales, pacientes, familiares y voluntarios de distintas provincias.

"Los cuidados paliativos no pueden desaparecer. Son un derecho de los pacientes y de las familias. Este año es el Congreso Argentino de Cuidados Paliativos en Salta. La asociación eligió Salta, entonces me parece que es cuando más tendríamos que fortalecernos y ahora es todo lo contrario. Nos estamos debilitando y fragmentando", finalizó.

Por su parte, la enfermera universitaria Verónica Pais (MP 3347), miembro del área de cuidados paliativos destacó: "El doctor Tordoya continua brindándonos apoyo. El problema es que hasta el 1 de junio estábamos esperando la designación del médico, lo cual no ocurrió. Las funciones las seguimos cumpliendo la psicóloga y yo para evitar el cierre del área de cuidados paliativos y que los pacientes se queden sin la atención. Hay muchas personas que llegan a nosotros ya cansadas de ir de médico en médico para solucionar los síntomas severos que ellos sufren y consiguen un alivio con nosotros. Que, de golpe, les digamos no podemos seguir atendiéndolos a mí me parecería muy injusto".

La palabra del ministro Mascarello

Hace unos días el ministro de Salud de la Provincia, Roque Mascarello, se refirió a la problemática ante medios radiales y digitales. Sostuvo que la unidad de Cuidados Paliativos se creó dentro del propio ámbito de las facultades de autogestión del San Bernardo hace años y la elogió por su trabajo. "Seguramente desde el propio hospital encontraremos un mecanismo de solución para que el servicio pueda seguir prestándose. Vamos a buscar la manera de que se siga trabajando. Nos vamos a juntar para ver la manera de resolver", aseguró el funcionario.