Gago es nuevo refuerzo de Vélez

El mediocampista Fernando Gago, que se encuentra en la etapa final de la recuperación de una rotura en el tendón de aquiles derecho, jugará en Vélez.

Tanto desde el entorno del futbolista como desde la institución confirmaron que existe un acuerdo de palabra para que el ex Boca firme un contrato por un año por productividad.

Gago llega a Vélez por pedido expreso del entrenador Gabriel Heinze y cobrará un sueldo acorde a la cantidad de partidos que pueda disputar.

Pintita, de 33 años, se lesionó en diciembre del año pasado y tuvo que ser operado cuando todavía tenía contrato vigente con el xeneize.

En febrero y cuando todavía no estaba recuperado, de común acuerdo las partes acordaron extinguir el vínculo que vencía a mediados de 2020.

Este será el segundo ciclo de Gago en Vélez ya que estuvo en el primer semestre de 2013, cedido sin cargo ni opción de compra, ya que no tenía lugar en el Valencia de España.

Incluso, se espera que este miércoles esté presente en la Villa Olímpica, cuando el ‘Fortín‘ regrese al trabajo, junto con Maximiliano Romero y Tomás Guidara, los otros dos refuerzos.

El primero de ellos regresa a préstamo desde el PSV y el otro fue adquirido a Belgrano de Córdoba.

Además de esta última lesión, Boca tuvo otras tres graves en su último ciclo en Boca: dos roturas del tendón de Aquiles izquierdo y los ligamentos cruzados anterior, aunque en esa ocasión ocurrió cuando jugaba para la Selección argentina.

Vélez por ahora conserva la base de la última temporada, aunque es más que probable que realice alguna venta ya que hay ofertas por Lucas Robertone y Matías Monito Vargas, pero ninguna se acerca al monto que pretende la institución por ellos.