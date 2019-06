Boca podría acortar su pretemporada en Cardales por el mal tiempo

Boca podría acortar su pretemporada en el complejo Sofitel de Cardales debido al estado de los campos de juego de ese predio por el mal tiempo y continuar las prácticas en Casa Amarilla.

El plantel xeneize comenzó este martes su primer día de trabajo luego de retornar el lunes a las prácticas y hacerse los exámenes médicos de rutina.

La decisión se tomaría el fin de semana venidero, más teniendo en cuenta que están pronosticadas lluvias en ese lapso y también en el comienzo de la próxima semana.

La idea era quedarse en Cardales hasta el 29 de este mes y el 30 viajar a Estados Unidos a jugar dos partidos amistoso y luego uno en México.

Por ahora no se unió al grupo Alexis Mac Allister, ya que no firmo su contrato debido a que Boca pretende que el Brighton, club que participa en la Premier League y es dueño de su pase, ponga una cláusula con un precio de opción por si después de vencerse el préstamo dentro de un año Boca quiera comprar la ficha del volante surgido en Argentinos Juniors.

Tampoco está Esteban Andrada, quien volvió de la Selección argentina que participa de la Copa América por una lesión en su rodilla derecha y se esperará hasta el jueves para saber su evolución y ver si se puede incorporar al trabajo con el resto de sus compañeros.

Ese día empezará, luego del reposo de 72 horas, con los ejercicios de rehabilitación de una leve sinovitis en su rodilla derecha, según informo ayer el parte oficial del cuerpo médico de Boca.

Con respecto a las incorporaciones, sigue siendo prioridad la llegada de un volante por izquierda y a pesar que el Director Deportivo Nicolás Burdisso declaró que no esta de acuerdo en abonar la clausula de rescisión de 18 millones de dólares de Maxi Meza, volante argentino hoy en los Rayados de Monterrey, éste es el jugador que más le interesa al entrenador Gustavo Alfaro y continúan las gestiones para incorporarlo.

Otro que interesa es Eduardo Salvio, del Benfica de Portugal, quien está de vacaciones en la Argentina, ya se reunió con Burdisso y habría llegado a un acuerdo por su contrato, por lo que falta que Boca llegue a un entendimiento con el club portugués.

El primer partido oficial de Boca sera el 23 de julio contra Atlético Paranaense, encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2019.