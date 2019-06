River inicia la pretemporada con bajas y el objetivo puesto en la Libertadores

River Plate iniciará este miércoles la pretemporada con unas cuantas bajas en el equipo y el objetivo puesto en los partidos de octavos de final que animará el mes próximo con Cruzeiro por la Copa Libertadores, primero en el Monumental y luego en Belo Horizonte, el 24 y 31 de julio, respectivamente.

Luego de haber obtenido la Recopa Sudamericana y después de tres semanas de licencia, el plantel se reencontrará y enseguida partirá a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde permanecerá hasta el 6 de julio y tiene previsto jugar dos amistosos.

Si bien el "Muñeco" Gallardo recupera a Ignacio Scocco tras un semestre donde apenas jugó cuatro partidos por lesión, no tendrá a los jugadores que están en la Copa América, tales los casos de Milton Casco, Matías Suárez y Franco Armani, y tampoco tendrá a Lucas Pratto y Juan Fernando Quinteros, ambos lesionados.

El goleador Pratto padece una fisura del sacro por stress y tiene al menos para 20 días más de reposo deportivo, mientras que "Juanfer" está en pleno proceso de recuperación de la rotura de ligamentos de la rodilla que sufrió en marzo pasado, de manera que apenas si podrá trotar en la pretemporada.

Asimismo, Exequiel Palacios, quien estaba convocado por el DT Liones Scaloni para la Copa América y no pudo jugarla por un desgarro en el isquiotibial derecho, podría empezar a trabajar a la par del resto una semana después del inicio de los entrenamientos.

Los que sí serán parte del trabajo con normalidad son los chicos que estuvieron en el Mundial Sub 20, Crístian Ferreira, Santiago Sosa y Julián Alvarez pues al quedar eliminados antes de lo previsto (en octavos de final) pudieron tener unos días de vacaciones.

La intención del Muñeco Gallardo es llegar al primer partido ante Cruzeiro por la ida de los octavos de final con al menos dos amistosos que ya están programados y otros dos partidos más en Argentina, uno de ellos por la Copa Argentina.

Los encuentros preparatorios en Estados Unidos serán el sábado 29 de junio ante Chivas de Guadalajara, en el SDCCU Stadium de San Diego, California, y el sábado 6 de julio con América de México en la ciudad de Seattle. De regreso a Buenos Aires, la idea es jugar entre el 14 y 15 de julio el partido ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la ronda de 16 avos de final en Salta o Formosa y algún amistoso más antes de iniciar la ronda final de la Copa Libertadores, que se llevaría a cabo en el predio de Ezeiza.

En cuanto a los juveniles que suelen jugar en reserva y están en la lista para viajar aparecen el lateral derecho Elias López, los delanteros Lucas Beltrán y Benjamin Rolheisser y el arquero Ezequiel Centurión.

Asimismo, el uruguayo Camilo Mayada, podría sumarse a la delegación si como se estima finalmente arregla la renovación de su contrato que expiraba el 30 de junio, es decir que no quedará con el pase en su poder como se especulaba.

Tampoco estaría entre los convocados el zaguero Luciano Lollo quien tiene la chance de sumarse a Banfield y es una incógnita el tema de Enrique Bologna que al igual que Mayada finaliza su contrato el 30 de junio.

Por último los siete jugadores que deben regresar de sus préstamos pero que no serán tenidos en cuenta por Gallardo son Carlos Auzqui, Alexander Barboza, Marcelo Larrondo, Zacarías Morán Correa, Luis Olivera, Iván Rossi y Maximiliano Velazco.