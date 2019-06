Facebook presentó Libra al mundo, su nueva criptomoneda

Facebook anunció hoy la creación de Libra, una criptomoneda con respaldo en dólares, euros y otras divisas reales que desde 2020 podrá usarse tanto para transacciones entre particulares como para compras en establecimientos a través de WhatsApp, Messenger o con una aplicación independiente.



El ambicioso proyecto, que según describe en su "white paper" (documento fundacional) busca concretar la promesa de la "Internet del dinero" -es decir, sentar las bases para un sistema financiero alternativo-, no dependerá directamente de la red social sino que estará gestionada por un consorcio de empresas agrupadas bajo la flamante Asociación Libra.



Esta entidad no gubernamental, con sede en la ciudad suiza de Ginebra, cuenta entre sus 28 socios fundadores a empresas y organizaciones internacionales como Visa, Mastercard, Mercado Libre, Xapo, Vodafone, PayPal, Spotify, eBay, Uber, Lyft, Booking y otras dispuestas a invertir en el proyecto al menos 10 millones de dólares.



Libra estará basada en una tecnología de cadena de bloques (una "blockchain"), al igual que otras criptodivisas como el bitcoin, pero a diferencia de ésta, estará respaldada por dólares, euros, yenes y otras monedas oficiales que le darán "un valor intrínseco", algo que haría que no fluctúe más que el dinero real.



Esta reserva de activos "reales" busca minimizar la volatilidad que suelen tener las cotizaciones de las criptomonedas, detalló la Asociación Libra.



"Libra no es una criptomoneda fiduciaria, como lo es el bitcoin, sino que es una moneda convertible contra otras monedas que sí son fiduciarias y que conformarán un índice que será el valor subyacente de Libra", señaló en diálogo con Télam el analista de mercados financieros Carlos Maslatón.



"Bitcoin, bien por el contrario, es un sistema monetario autónomo, donde la cantidad de unidades y fracciones circulantes está determinada desde el mismo día de su fundación, con un programa de emisión inalterable, donde hoy existen 17,8 millones de BTC y donde se llegará a los 21 millones finales y definitivos en el año 2140", precisó.



Los miembros fundadores de la Asociación trabajarán "para evolucionar y escalar la red", gestionar las reservas y dirigir un "programa de donaciones de impacto social que respalda los esfuerzos de inclusión financiera en todo el mundo", informó la entidad.



Esta organización "es la única parte capaz de crear (acuñar) y destruir (quemar) Libra", también sirve como la entidad a través de la cual se gestiona la reserva de la criptomoneda y, por lo tanto, "se logra la estabilidad y el crecimiento de la economía de Libra".



La nueva moneda podrá utilizarse mediante "Calibra", una billetera virtual también anunciada hoy por Facebook, que estará disponible tanto en Messenger y WhatsApp así como en una aplicación independiente.



"Calibra te permitirá enviar Libra a casi cualquier persona con un teléfono inteligente a bajo costo o sin costo alguno", describió el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg.



"Con el tiempo esperamos ofrecer más servicios para personas y empresas, como pagar facturas con solo presionar un botón, comprar café con el escaneo de un código, viajar en transporte público local sin necesidad de llevar dinero en efectivo o un pase de metro", agregó en un posteo en la red social.



Según describe el texto de presentación de esta billetera virtual, la idea es que la transferencia de libras sea "tan fácil y en forma tan instantánea como cuando envías un mensaje de texto".



Al ser de código abierto, cualquier desarrollador de software podrá construir otras billeteras digitales u otros servicios sobre ella, y al basarse en tecnología blockchain -que usa bases de datos compartidas- puede funcionar sin un operador central y ser supervisada por muchas empresas.