La niebla atenuó los efectos de la helada

La noche del lunes, mientras se realizaban los últimos festejos en honor al héroe gaucho Martín Miguel de Gemes, una espesa niebla comenzó a cubrir la ciudad. El fenómeno climatológico se mantuvo durante la madrugada. Según el servicio de meteorología del aeropuerto, la temperatura más baja se registró a las 5.10 de la madrugada y fue de 1,3 grados bajo cero. Mientras que la sensación térmica llegó a los 2 grados bajo cero. La temperatura máxima de ayer trepo hasta los 16 grados.

Si bien suele darse con cierta frecuencia en diferentes ciudades, la niebla en Salta no es algo común. Sin embargo, durante los últimos días los salteños fuimos testigos de una niebla que escondió la ciudad durante la madrugada , y ahora también durante la noche.

El meteorólogo Ignacio Nieva explicó que se debió a la baja temperatura que se registró a raíz de una noche despejada y clara. "Hay mucha humedad, el aire que estaba sobre la región tenía bastante humedad, y cuando empieza a descender la temperatura, comienza a saturarse el aire, y llega a la temperatura del aire de rocío, en donde comienza a formarse la niebla. Empieza a descender la temperatura, el aire no está en el vapor de agua, sino que se convierte en líquido, que son las gotitas de agua que forman la niebla. No es algo común, pero sucede en los casos como el lunes o como hoy (por ayer) que estuvo nublado en toda la mañana, allí sucede".

El meteorólogo advirtió que Salta no se volvió un lugar más húmedo, pero donde el suceso se da, sobre todo con los primeros enfriamientos fuertes, y que "puede pasar de nuevo si vuelve a entrar aire cargado de humedad y se dan bajas temperaturas".

Aunque está la posibilidad de que vuelva a suceder, a medida que llegue el invierno "el aire se irá secando, y va disminuyendo su vapor de agua y ocurre menos", aclaró el especialista.

La niebla forma una nube al ras del suelo que actúa como capa de protección que cubre a la vegetación de las heladas. "Si uno se fija en la vegetación, aún gran parte de la arboleda, sobre todo los arboles autóctonos, los lapachos, las tipas, siguen verdes, y estamos a mediados de junio", resaltó Nieva. "Si bien hay alguna especie de las que se llaman foráneas, que no son de la región, como el arce, ya están amarillando las hojas, pero si uno mira el San Bernardo o el 20 de Febrero, aún están verdes, porque aún no han ocurrido heladas fuertes que hagan que se amarilleen las hojas", agregó el meteorólo go.

Además de evitar las heladas en la vegetación, la niebla además evita un mayor descenso de la temperatura. "De no haberse formado esta niebla, las temperaturas hubieran bajado a más de 2 grados bajo cero", detalló Nieva.

Desde el jueves, las temperaturas mínimas ascenderían.