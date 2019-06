Radicaron dos denuncias por maltrato en jardín de infantes

"Te voy a contar una cosita pero no quiero que te enojes", recuerda Aldana Cordero que le dijo su hijo Jonás, que concurre a la salita de 4 años del Nivel Inicial de la escuela Humberto Milanessi.

El diálogo se produjo al salir del establecimiento ubicado en la zona norte de Tartagal y al que asisten niños de familias de comunidades tanto criollas como originarias que residen en esa zona.

El hecho se registró el viernes de la semana anterior y cuando el chiquito le dijo qué había sucedido Aldana se indignó pero se contuvo hasta el lunes, cuando fue a hablar con la maestra de la salita de nivel inicial a la que concurre el nene.

"Cuando llegué le pregunté a la maestra por qué le había tirado de las orejas a Jonás y ella se negó, pero el nene le dijo muy claro: "Seño, usted me tiró fuerte de la oreja porque fui a sacar los juguetes'. Pero la señorita Susana Rivero se negó rotundamente. Cuando le hice ver cómo había vuelto mi hijo a casa después de salir del jardín se justificó diciendo que eso no era un tirón de orejas que era una quemadura. Como no me pudo convencer me dijo que capaz era un golpe y que lo que yo le estaba diciendo era una calumnia", relató la madre del niño.

Sin nuevas reuniones

Aldana explicó que "antes de este hecho tuvimos dos reuniones de padres pero hasta el momento, a pesar de la gravedad del caso, no se hizo ningún encuentro con todos los padres. Según la directora con la que también hablé, me dijo que otras madres y yo nos hemos reunido para armar un complot, para decir el mismo "verso', algo totalmente falso. "Todos los niños dicen lo mismo porque las madres les enseñan eso', se justificó la directora cuando en realidad mi hijo vino muy bien y yo lo retiré con la oreja lastimada. Mi hijo no está yendo al jardín porque no quiere saber nada de volver a la escuela. Por eso hice una denuncia y la hago público para que se sepa lo que sucede en esa escuela", agregó la mamá visiblemente molesta.

Un mechonazo pero en el baño

El de Aldana no fue el único caso denunciado sino que otra mamá refirió otro maltrato similar por parte de la misma docente.

Lorena Vázquez reside en el barrio 9 de Julio y es mamá de una nena de 4 años que asiste a la misma salita que Jonás. "El 31 de mayo mi nena llegó a la casa y me avisó que la maestra le había tirado las orejas. Sin que yo le pregunte nada, horas después, siguió contándome que su señorita la llevó a ella y a una compañerita de nombre Maité hacia el baño donde les tiró del cabello, las retó y las obligaba a que bajen la cabeza. Me dirigí hacia el jardín al día siguiente para hablar con la maestra y ella se negó. Al día siguiente volví para hablar con la directora del Nivel Inicial de la escuela Milanessi pero no la encontré. Así que tuve una charla con la directora del establecimiento, porque entiendo que también es responsable y la respuesta fue que iban a tener una reunión con esta docente", dijo la mamá.

Lorena recordó que "yo estaba muy dolida y no quería hablar con la maestra; cuando se negó solamente le dije: "Solo Dios sabe lo que hiciste', luego de lo cuál me fui a hablar con la directora".

Lorena Vázquez, mamá de una nena.

Notorio cambio de conducta

"Mi hija no es una niña maltratada, al contrario, nadie jamás en mi casa le levanta la mano. Es una nena que habla perfectamente y por eso cuando llega del jardín le preguntamos cómo le fue, qué tareas hizo. No está en mí perjudicarla a la maestra pero yo conozco a mi hija, no inventa cosas, al contrario. Cuenta con detalle todo lo que pasó y es por eso que no tengo motivos para dudar de la nena".

La mamá contó que "los cambios en su conducta fueron inmediatos. Está muy sensible, quiere que la atiendan todo el tiempo a ella cuando antes era muy independiente. Ante cualquier cosa quiere tirarme a mí del cabello, algo que nunca hacía".

"Una docente así no puede estar en una salita de jardín de infantes, pero según la directora de la escuela ella no puede hacer nada ni tomar ninguna medida. Como mamá y no solo por mi hija sino por tantos otros nenes, no voy a dejar pasar este hecho porque la conducta de parte de la docente no es normal y no podemos esperar que empeore y se ponga más violenta", agregó la señora con una angustia visible.

Lo cierto es que desde la escuela niegan las situaciones y los padres piden que se remueva a la maestra.

Lo que dice la directora

Laura Torrico es directora de Nivel Inicial de la escuela Milanessi y consultada sobre el incidente que se difundió por las redes sociales se refirió a uno solo de los casos. “Hubo un planteo de una mamá de una nena de 4 años que concurre a la sala del turno mañana en la sección B porque su hija le planteó que la maestra la tomó de la oreja”, dijo.

La directora, para referirse al hecho, utilizó el término “supuestamente” y precisó que “si bien se trata de una docente nueva, tiene 3 años de antigüedad. Desde el principio los padres manifestaron cuando se produjo el encuentro con la docente, que ellos confían en lo que su niña dice. Pero esto es todo supuesto”, estimó la directiva. Y agregó que “se le solicitó a la docente el informe de todo lo ocurrido, se hizo un diálogo contenedor con la familia y se dieron algunas sugerencias. La docente en su descargo escribió todo lo que sucedió y niega la situación. Pero explica lo que acontenció y estas actas están en conocimiento de la supervisora”.

Torrico explicó que “la madre de la nena está en la postura de que se la eche cuando la docente también tiene sus derechos”.