Pichetto renuncia a su banca en el Consejo de la Magistratura

El senador nacional Miguel Angel Pichetto anunció que hoy renunciará al Consejo de la Magistratura, luego de que aceptara ser compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri en las próximas elecciones.

"Me voy a correr, no voy a hacer de esto un elemento de desgaste. Voy a hablar con el bloque del Peronismo Federal al mediodía y hoy mismo voy a enviar mi renuncia", afirmó el precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio.

En declaraciones a Infobae, el legislador explicó: "No pude hacerlo aún porque no hubo reunión de bloque, que fue el que me eligió. Voy a poner a disposición mi lugar para que asuma mi suplente, Mario Pais".

"No voy a mezclar una cuestión política con la tarea del Consejo", afirmó Pichetto, quien hasta el momento ocupa una banca de consejero por la oposición.

Luego de su pase al oficialismo, desde distintos sectores salieron a advertir que la banca corresponde a los senadores de la oposición.

"No quiero ser el centro de atención del Consejo. Es una decisión del Bloque que me eligió. Otros estamentos no deberían opinar", puntualizó el rionegrino.

En un primer momento, Pichetto había señalado que se mantendría en el Consejo de la Magistratura y que si otros sectores tenían otra opinión podían recurrir a la Justicia para plantearla.

"Lo voy a seguir ocupando, porque tiene que ver con mi perfil de senador, y durante este año voy a seguir siendo representante del Consejo de la Magistratura", había dicho el legislador rionegrino en declaraciones radiales la semana pasada.

Y había añadido: "Si tienen algún problema, pueden recurrir al camino judicial, y lo discutiremos ahí: es un camino que a mí me gusta mucho".