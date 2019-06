VIDEO La muerte de Biatriz Salomón sigue dando qué hablar: la pelea entre Piazza y Rial

Jorge Rial enfrentó las críticas y habló sobre la muerte de Beatriz Salomón. El conductor de Intrusos (América) se tomó largos minutos para dar su versión de los hechos sobre la cámara oculta -de 2004- en la que se veía al cirujano Alberto Ferriols, marido de la actriz, intercambiando sus servicios por favores sexuales.

“Un día se empezó a promocionar una cámara oculta al doctor Ferriols. Nadie sabía de qué se trataba bien, esto que quede claro. Es la verdad, nadie la puede refutar porque la conozco”, dijo Rial, asegurando que él desconocía el contenido de la investigación del programa Punto Doc. Y contó que Beatriz pidió asistir a su programa (entonces Intrusos en la noche, que se emitía luego del ciclo de investigación) para defenderse de las acusaciones. “Ella creía que la cámara oculta era por un tema de la habilitación de la clínica. Ella pide venir”, aclaró.

Luego, Rial aseguró que él fue el único que intentó acercar a Beatriz con las autoridades del canal América, en plena batalla judicial. “Creo que fui el único que intentó ayudar a Beatriz en eso, de sacarle de ese quilombo con el canal y que vuelva a trabajar. No llegamos a un acuerdo (NdR: habló de entre 50 mil a 100 mil dólares), lo lamenté mucho”, sostuvo.

La versión de Rial no logró apaciguar las críticas en su contra, una constante en las redes sociales desde que Salomón falleció, el pasado 15 de junio, a los 65 años, a causa de un cáncer de colon. Incluso el hashtag “RialHDP” continúa como tendencia en Twitter.

Piazza: “Rial nos toma por pelotudos a todos y me da vergüemza”

Uno de los que no creyó su versión fue Roberto Piazza, amigo de Salomón y quien días atrás dijo que aquella situación fue el germen de su enfermedad. “Ese cáncer fue como contagiado por esa maldita tarde en que organizaron esa casa de brujas, esa carnicería. A Beatriz la destruyeron. La destruyeron y ya sabemos todos quiénes son”, había asegurado.

Ahora, consultado por Clarín, el diseñador desestimó todos los dichos del conductor de Intrusos. “Es increíble que diga que no sabía nada. Siempre hay una reunión de producción previa, y más en un programa con tanta data. Y más esta cámara oculta, que estaba preparadísima. Semejante morbosidad! No le creo nada, no le creo nada”, dijo Piazza.

Y siguió: “Puede ser que los panelista no lo hayan sabido, eso puede ser. Pero los conductores principales (por Rial y Luis Ventura), los que gestaron todo eso, seguro que sí. Pongo las manos en el fuego que fue así. Me parece una respuesta ingenua y sumamente ingenuo también el que cree lo que dice”.

Aún muy sentido por la muerte de su amiga, Piazza, desde España, aseguró que ahora “Beatriz no está para defenderse y Ferriols no va a decir la verdad, por lo que ahora es muy fácil decir esas cosas incomprobables”.

“Pero yo que estuve con Beatriz tantos años ... ella te podría decir que todo lo que dijo (Rial) es mentira. Todo fue armado a propósito”.

El diseñador calificó de “video pornográfico” a la cámara oculta contra Ferriols y destacó que “hubo un equipo de producción muy grande armando eso, pero hay unas cabezas responsables, como el director de programación y la directora del canal. Que a mí no me vengan con versos absurdos”.

Y cerró contra Rial: “Que pida disculpas, que se retracte y que no diga ingenuidades increíbles porque no se las va a creer nadie. Me parece que ya le está tomando el pelo a la gente. Me parece una ridiculez absoluta. Después de 15 años, después de que se murió Beatriz dice esto. Por favor! Ya nos toman de pelotudos a todos. Me da vergüenza”, sentenció.

