Mayer y Lóndero se despidieron de Roland Garros

Los argentinos Leonardo Mayer y Juan Ignacio Lóndero se despidieron hoy en los octavos de final de Roland Garros, al perder en tres sets frente al suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, máximo campeón del torneo, en el court central Philippe-Chatrier.

Mayer no tuvo opciones ante la leyenda suiza, que jugó de manera impecable y lo eliminó con un marcador de 6-2, 6-3 y 6-3 en una hora y 42 minutos de juego, del mismo modo que poco pudo hacer el cordobés (78) frente al segundo mejor tenista del ranking, que se llevó el partido con idéntico resultado en dos horas y trece minutos.

En una jornada de mucho viento y calor, Federer -número tres del mundo- hizo diferencia con la justeza de su saque y la precisión de sus tiros ganadores para instalarse por duodécima vez en los cuartos de final de París, donde regresó este año después de ausentarse en las últimas tres ediciones.

Mayer, 68vo. del ranking ATP, no pudo lastimar con su servicio y estuvo demasiado errático (31 errores no forzados), lo que representó una desventaja muy grande para buscar la hazaña de vencer al helvético por primera vez en su carrera.

De todos modos, el Yacaré marchó con el consuelo de haber firmado su mejor actuación histórica en doce presencias en Roland Garros, tras eliminar en las rondas anteriores al checo Jiri Vesely, al argentino Diego Schwartzman y al francés Nicolás Mahut.

Federer, de 37 años, le ganó al correntino por cuarta vez, como ya había sucedido en el Masters 1000 de Shanghai 2014, el Abierto de los Estados Unidos 2015 y el Masters 1000 de Cincinnati 2018.

El suizo se transformó hoy en el tercer cuartofinalista más veterano de Roland Garros después del estadounidense Pancho Gonzales, que alcanzó esta instancia con 40 años en 1968 y el húngaro Istvan Gulyas, que la logró en 1971 con 39.

Roger, campeón de la edición 2009, conocerá su rival cuando surja el ganador del cruce entre el joven talento griego Stefanos Tsitsipas y su compatriota Stan Wawrinka, que fue el último jugador que lo venció sobre el polvo de ladrillo parisino en 2015.

Consultado por una preferencia, Federer contestó con simpatía: “Prefiero a Stan, pero en mi último partido aquí me ganó en tres sets, jugó un gran partido aunque llevaba una camiseta horrorosa y acabó ganando el torneo”.

Nadal festejó hoy su victoria número 90 en Roland Garros, donde fue once veces campeón, y lo hizo frente a un digno Lóndero, que redondeó una muy buena presentación en su primer torneo de Grand Slam disputado.

“Es un gran jugador, este año ha jugado muy bien, quiero felicitarle a él y a su equipo”, dijo Nadal, que en cuartos de final tendrá como rival al japonés Kei Nishikori o al francés Benoit Paire.

Con las dos derrotas de hoy, el tandilense Juan Martín del Potro (9) quedó como único sobreviviente argentino en París y mañana buscará ingresar entre los ocho mejores tenistas del torneo cuando enfrente al ruso Karen Khachanov, décimo preclasificado, cerca del mediodía.

Por otra parte, la pareja compuesta por el porteño Schwartzman y el bahiense Guido Pella le ganó al binomio francés Quentin Halys-Gregoire Barrere por un doble 6-4 y avanzó a cuartos de final, donde tendrán como rivales al holandés Jean-Julien Rojer junto al rumano Horia Tecau.