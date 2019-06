Quién es Kinsey Wolanski, la otra protagonista de la Champions

Al público que vio la final de la Champions League entre el Tottenham y el Liverpool por televisión no le dio tiempo a reconocer quién era la mujer que saltó al terreno de juego en el minuto 17 de partido y menos todavía reconocer el fin que perseguía. La UEFA intenta ocultar este tipo de actos desde hace años para no dar publicidad y evitar propagandas políticas, pero esta técnica no parece tener éxito ya que hoy en día con las redes sociales se acaba conociendo quién está detrás.

La mujer que saltó ayer al estadio madrileño es Kinsey Wolanski. Esta modelo se coló por uno de los fondos y salió corriendo hacia el centro del campo con un traje de baño que decía: 'Vitaly Uncensored'. Sólo hay que acudir a Internet para saber que el mensaje no tenía connotaciones políticas y todo se trataba de un canal de Youtube que se basa en gastar bromas dirigido por Zdorovetskiy. Este ruso-americano apeló en esta ocasión a su pareja Wolanski para convertirse en el centro de atención tal y como hiciera en la final del Mundial de 2014 en Brasil. Esa vez fue el propio youtuber el que entró a la cancha.

El canal se llama VitalyzdTv ya subió a la plataforma en el que se podía ver ya a Kinsey Wolanski con el traje de baño que horas después mostró a los asistentes al estadio y por unos segundos a todos los espectadores de la final de Champions.

“Mi niña acaba de invadir la final de la Champions League. Estoy tan orgulloso de tí, eres mi todo”, escribió Vitaly en su cuenta de Instagram, confirmando la identidad de la intrusa. En Twitter, el Youtuber de 27 años agregó: “No puedo esperar a casarme contigo”.