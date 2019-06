Alfaro: "Para saber ganar hay que saber perder"

Gustavo Alfaro admitió después de la perdida final de la Copa de la Superliga que "para saber ganar hay que saber perder, aunque a veces cuesta y no se puede negar que uno se va caliente".

"La verdad que no me gusta haber resignado la final, pero también orgulloso por todo lo que dieron estos jugadores en el semestre", explicó.

"Tigre nos ganó porque fue mucho más eficaz que nosotros. Lo hablé con Darío Benedetto, quien me dijo que intentó cabecear de una manera, rematar de otra, pero la pelota dio en el travesaño, o en el palo, y no quiso entrar. Pero son rachas, como el primer gol que se le filtró a Esteban Andrada, que es un gran arquero y quizá lo encontró frío en esa jugada", describió.

¿Pueden irse Nahitan Nández, Cristian Pavón y Darío Benedetto le preguntaron?, y Alfaro admitió que eso "es posible porque son muy buscados, pero lo más preocupante es que quizá en julio están todavía en el club, porque el mercado europeo cierra el 31 de agosto y Boca jugará octavos de la Libertadores un mes antes. Por eso insisto en que hay que adecuar los calendarios", advirtió.

"Los reglamentos están para cumplirse y Tigre juega muy bien, por lo que no mereció irse al descenso. Pero también hay que decir que si salía segundo estaba clasificado a la Copa Sudamericana y decían que no iban a permitirle jugarla, y eso también estaba mal", concluyó Alfaro, ex técnico de Tigre, respecto de una consulta sobre las gestiones que realizarán desde mañana sus dirigentes para que al ser campeón se anule su descenso.