VIDEO Alberto Fernández: “Sé como se sale de esto, ya estuve en un laberinto similar”

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernandez, visitó hoy San Juan y aseguró que sabe como salir de la crisis en la que está sumergida la Argentina porque la situación “no difiere mucho de lo que vivimos en 2003”. Además señaló: “Yo se como se sale de esto, yo ya estuve en este laberinto”, durante una conferencia de prensa junto al gobernador Sergio Uñac y el peronista José Luis Gioja.

Fernandez aseguró que no tiene “vocación de venganza, porque la venganza nos llevó a donde estamos hoy” pero aclaró que quiere “una Justicia que sea propia de un estado de derecho que tenga jueces honestos y que no respondan a los intereses político”.

En ese sentido manifestó que “si la justicia existe, a Cristina no la van a condenar” porque estudió todas sus causas y no hay fundamentos para ello. Además, aclaró que no quiere reformar la Constitución Nacional actual: “No tengo ningún interés de cambiarla. En 2003 dimos vuelta la Argentina con (Néstor) Kirchner con esta misma Constitución”.

A la vez remarcó: "Yo estoy para dar vuelta una página negra que es la página que empezó a escribir Macri. Y para abrir una página de esperanza y lo voy a hacer con Sergio y con todos los gobernadores".

Por otra parte, Fernández opinó sobre quienes critican al kirchnerismo por su gestión y el vínculo con causas de corrupción. "Yo he sido un gran crítico del kirchnerismo, pero la verdad es que también soy muy crítico de la desunión, tenemos que dar vuelta la página, Cristina lo ha entendido mucho. La grandeza de Cristina ha sido más que elocuente. Que yo sea el candidato a Presidente es parte de la autocrítica que tanto le reclaman a Cristina", remarcó al Diario de Cuyo.