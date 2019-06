Juanita Tinelli confirmó su romance con Luigi Bonomi

Los rumores tomaron más forma cuando Luigi Bonomi, quien sale con su hermana Candelaria, publicó una imagen donde se la veía junto a Luca, el hermano del novio de Cande.

Ahora, finalmente, la hija menor de Marcelo Tinelli con Paula Robles terminó por confirmar lo que ya parecía un secreto a voces a través de la misma vía.

A través de una historia de Instagram, la joven dio cuenta del amor que la une con el cuñado de su hermana con una foto donde se muestra recostada sobre el pecho de su amado, mientras éste la abraza.

Vale recordar que viene de terminar hace tres meses y medio su relación con Toto Otero, el hijo mayor de Florencia Peña. "Quiero un novio que en serio me quiera", había posteado la joven en ese momento, dando cuenta de la crisis.

"Parece que sí, que se separaron. Igual, se quieren mucho. Hablan todos los días, así que uno nunca sabe. Viste cómo son los adolescentes", analizaba por entonces Guillermina Valdés, mientras la jurado del Bailando se negaba a confirmar la ruptura.

"Ellos están muy calmos con las redes sociales, quizás por eso. Él cumplió años hace poquito y estábamos sentados en la mesa y yo dije: 'Pensar que piensan que están separados', pero quería aclarar que mi hijo y Juana siguen juntos", afirmó la jurado del Bailando, sin querer darle entidad a las versiones que circulaban cada vez con más fuerza.

"Somos dos viejas chusmas. Yo diciendo que se separó y vos diciendo que no. No nos metamos más", le escribió la mujer de Marcelo a la ex protagonista de Casados con Hijos, tratando de no influir en la decisión de la menor de las hijas mujeres del conductor de ShowMatch.