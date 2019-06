Sophie Turner ¿como Boy George en la biopic del cantante?

El músico Boy George quiere que Sophie Turner lo interprete en su juventud en una película biográfica sobre su extraordinaria vida. Durante una entrevista radial, el icono pop -cuyo nombre real es George Alan O'Dowd- reveló su admiración por la actriz de Game Of Thrones y Dark Phoenix.

Desde que terminó Game Of Throne, Sophie ha estado bastante ocupada. La actriz británica, de 23 años, estrenó Dark Phoenix, se casó sopresivamente con un músico Joe Jonas en La Vegas y se está preparando para una segunda ceremonia en Europa. Y ahora, su próxima movida tal vez sea interpretar al emblemático Boy George en la película que retratará su vida.

Durante una entrevista con el programa de radio australiano Fitzy and Wippa de Nova, el cantante habló de su biopic, que fue anunciada en mayo y sigue a varios biopics musicales como Rocketman (sobre la vida de Elton John) y Bohemian Rhapsody (sobre Fredie Mercury).

La película sobre la vida de Boy George, ahora convertido en DJ, será escrita y dirigida por Sacha Gervasi ("My Dinner With Hervé", "Hitchcock") y mostrará la vida del cantante desde su infancia en el sudeste de Londres hasta su fama en los años 80 y 90.

“Ha habido sugerencias muy interesantes. Una de las más interesantes ha sido Sophie Turner”, dijo el intérprete de clásicos como Karma Chameleon y Do you really want to hurt me, que hoy se desempeña como jurado en La Voz Australia.

“Dirán que no puede interpretarme, que es una mujer, ya sabes… Pero cuando yo tenía 17 años me habría encantado ser ella”, aseguró.

En una declaración a Deadline Gervasi dijo sobre el músico y la próxima película, "En los clubes londinenses de los años 80, George era imposible de que pasara desapercibido y todos sabían que sería una estrella mucho antes de que el mundo hubiera escuchado una nota de las canciones icónicas del Culture Club". Y añadió: "Me siento honrado y emocionado de ser el que lo guíe a la gran pantalla".

Después de que la versión británica de Vogue compartió la noticia, Sophie retuiteó la publicación, etiquetó a Boy George y respondió emocionada: "I'm SO down" ("Estoy lista").

A principios de mes, en plena promoción de Dark Phoenix, Sophie Turner y Jessica Chastain respondieron a las preguntas más resonantes de los buscadores, en una nota para revista Wire. Una de ellas, por supuesto, era si Sophie tenía algún tipo de parentesco con George.

"Tengo siempre presente a Boy George ¿y sabes qué? Lo conocí y conocí a su hermano y me dijeron que me parezco a él. Y me pregunté si era un cumplido o no, pero sí, es un cumplido porque es un hermoso hombre. Pero no, no somos parientes", respondió la actriz que interpretó a Sansa Stark en Game Of Thrones.

Icono de la música y lo andrógino, en 2010 la cadena británica BBC presentó una cinta llamada Worried about the boy, protagonizada por Douglas Booth, basada en los primeros años del músico y la de su mítica banda, Culture Club, cuya separación se produjo en 1986.

