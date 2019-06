"Higuaín es un gran atacante. Depende de él quedarse en Juventus"

El flamante entrenador italiano de Juventus, Maurizio Sarri, aseguró este jueves que dependerá del delantero argentino Gonzalo Higuaín “quedarse” en el club al regresar del préstamo en Chelsea, de Inglaterra.

“Depende de Gonzalo porque mi sensación es que le sentó mal el post Juventus. Se fue un poco rápido de la Juventus y ha tenido una temporada, que la definiría como un trauma emotivo. Depende de él tener una reacción porque le quedan al menos dos o tres años de gran nivel”, afirmó sobre la posibilidad de mantenerse en el octocampeón italiano.

“Con Gonzalo todavía no he hablado, después de la fiesta de la final de la Europa League. No lo he llamado. Primero tenía que llegar a la Juve. Cuando venga tendremos que hablar. Gonzalo es un gran atacante que puede adaptarse a jugar con cualquiera, no veo que eso sea un problema”, lo elogió el entrenador.

Sarri lo llevó a Chelsea por seis meses luego del fugaz paso del Pipita por Milan, de Italia, y allí ganaron la Liga de Europa (4 a 1 a Arsenal). Además, el DT lo tuvo en Napoli, donde Higuaín anotó 92 goles en 142 partidos.

Sarri habló sobre el crack portugués Cristiano Ronaldo, clave en la obtención del octavo título en fila a nivel local, y el cordobés Paulo Dybala, en órbita de varias instituciones europeas.

“Ronaldo es el mejor del mundo, es un placer dirigirlo. Dybala es un talentoso y Douglas Costa es un potencial jugador top, que todavía no ha explotado y tenemos que hacer que lo haga”, concluyó Sarri en diálogo con la prensa italiana.