WhatsApp sumó una función para no enviarle mensajes al usuario equivocado

WhatsApp sigue sumando funciones semana a semana para tratar de mejorar el servicio y ayudar a los usuarios. La última actualización de la app podrá salvar a más de una persona de vivir una situación incómoda cuando comparte fotos o videos.

¿La novedad? En la versión beta de WhatsApp, avisará a los usuarios quiénes son los contactos que van a recibir ese tipo de archivos multimedia.

La nueva característica, que también funciona para los chats grupales, fue agregada en la última versión 2.19.173 para Android.

Según reveló el sitio especializado WA Beta Info, antes de mandar las imágenes o videos a otro contacto, un usuario podrá ver el nombre de la persona que va a recibir el mensaje. Esta información aparecerá debajo de la sección para añadir un comentario. Después de esta función se acaban las excusas a la hora de confundirse de grupo o de destinatario de una foto o video.

‘Whatsapp beta para Android 2.19.173: detalles de los destinatarios cuando se toma una foto para enviar!‘, indicaron desde la web que suele acceder a las nuevas características del mensajero.

