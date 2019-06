Los mensajes de texto que presentaron como prueba en el juicio contra Kevin Spacey

El Tribunal de Distrito de Nantucket, Massachussets, dio a conocer hoy documentos judiciales sobre el caso de Kevin Spacey, incluidos textos entre el acusador y su novia donde relata lo que estaba sucediendo con el actor aquella noche.

En los textos difundidos el acusador le asegura a su novia que Spacey, dos veces ganador del Premio Oscar, le agarró su pene "ocho veces".

Horas antes se había informado que el hombre que acusa a Spacey por agresión sexual no encontraba el teléfono en el que estaban las supuestas pruebas, muchas de las cuales son mensajes que, según los abogados de la estrella de "American Beauty", demostrarían la inocencia del actor.

Spacey, ahora de 58 años, está acusado de agresión sexual contra una persona cuya identidad es mantenida en secreto, en un Club en Nantucket, Massachusetts, en julio de 2016. Por entonces, la supuesta víctima tenía 18 años de edad.

Los textos revelados hoy por el tribunal dicen lo siguiente:

-Acusador: "Como si estuviera dando vueltas a mi alrededor en el bar. Él consiguió mi número y me pidió que saliera con él".

-Novia: "¿Estás bromeando?", "¿Qué?", "Suena como si te estuviera proponiendo encontrarse".

-Acusador: "Creo que él está, está agarrando mi pierna y está…".

-Novia: "¿Estás tratando de decirme algo? ¡Ser gay está bien!".

-Acusador: "No soy gay", "pero creo que Spacey es".

-Novia: "Jajaja", "Uhg, literalmente, celosa", "por favor, tómate una selfie con él en algún momento".

-Acusador: "No, lo digo en serio ahora", "es totalmente gay".

-Novia: "Espera qué…", "¿De verdad?".

-Acusador: "Ha agarrado mi pene como 8 veces", "le dije que tenía una novia".

-Novia: "Pensé que estabas hablando en serio", "Jaja, dile que la novia dice que se retire".

-Acusador: "No, hablo en serio, es gay", "me bajó la cremallera, y me invitó a su casa", "hablaré contigo más tarde".

-Novia: "¿Qué diablos está pasando?", "Diviértete pero no demasiado, sabes lo que quiero decir".

-Acusador: "Jesucristo, me bajó el pantalón", "ayuda", "es gay", "me está comprando otra bebida", "ayúdame", "me ha dado tantas cosas, estoy borracho", "Ayuda Molly", "Kevin Spacey es gay".

La defensa de Spacey solicitó peritar el iPhone del acusador, alegando que se eliminaron partes del intercambio de texto para crear una versión unilateral de los eventos en la noche en cuestión.

Pretende realizar una extracción forense de datos y afirma que todo el intercambio eliminará a Spacey de los cargos.

Fuente: Infobae