Desde Salta, con el “buzo” celeste y blanco: cómo debe formar Argentina

En Argentina confluimos 40 millones de directores técnicos, donde en cada hogar, reunión de amigos, café, oficina y ámbito de concentración pública nos disfrazamos en un segundo de Lionel Scaloni y debatimos vehementemente lo que necesita la Selección argentina para mejorar su opaco rendimiento y torcer su rumbo en la Copa América Brasil 2019. Y en esta bendita tierra futbolera, cuánto más calificadas son las opiniones de los genuinos deportistas, aquellos que le dedican y dedicaron su vida al deporte y que le ponen pasión a la celeste y blanca desde un costado, dejando su interesante punto de vista y animándose a armar su equipo ideal de cara al partido de mañana con Qatar, en el que el elenco nacional está obligado a ganar para lograr la clasificación.



Futbolistas, exjugadores, entrenadores representativos de la provincia, como así también figuras del “palo” del hockey, el básquet y el rugby de Salta, como Constanza Gómez, baluarte del hockey salteño, Víctor Cajal, el santiagueño que fue delantero y goleador en su liga y hoy luce en Salta Básket, y Agustín Fernández, destacado pilar de Universitario RC, se prendieron a la consulta pública de El Tribuno y nos dejaron su equipo ideal para ganar y clasificar y las variantes que a su juicio debe realizar Scaloni, justamente tan cuestionado por estos días.

Con diferentes “libritos” bajo sus brazos, con distintos paladares y gustos y heterogéneos dibujos tácticos y preferencias, los deportistas y ex deportistas que supieron representar a la provincia en sus diferentes quehaceres se calzaron por un momento los buzos de entrenadores y dieron rienda suelta a su imaginación, poniéndose por un minuto en el pellejo del técnico, tarea complicada si las hay. Muchos se inclinaron por dejar las especulaciones de lado y mandar a la cancha un equipo osado, agresivo y con tres delanteros en cancha, otros se animaron a incluir hasta 4 jugadores en situación ofensiva colocando a Lionel Messi más retrasado; pero otros optaron por mantener la cautela y el equilibro. Pero todos se expresaron con énfasis, como auténticos entrenadores.



Por ejemplo, Omar Alegre, uno de los máximos ídolos en la historia de Gimnasia y uno de los mejores números “10” que pisaron este suelo futbolero, fiel a su estigma de creativo, ubicó en su preferencia a Messi como enganche clásico y con Lautaro Martínez (el preferido por la mayoría) como referencia en ataque junto a Sergio Agüero. “Hoy en la Selección no hay jugadores indiscutidos como pasaba antes, la jerarquía disminuyó. A mi que no me vengan con 4-4-2 y con otros numeritos de teléfono, el fútbol se juega con 4 defensores, 3 volantes, un enganche definido y dos puntas, así debe jugar la Selección”, sentenció el Negro in eufemismos ni medias tintas.



Otro miembro de privilegio de la constelación de gloria de Gimnasia, como Pablo Jesús Saldaño, un delantero de raza en sus tiempos, también sacó todas las credenciales de su puesto: “Tenemos que jugarnos la vida y meter tres delanteros de arranque. Y con tres defensores, no más. Quiero un 3-4-3 con Messi de conductor, retrasado, y tres delanteros netos: Suárez, Agüero y Martínez. Si fuese el DT, no me temblaría el pulso”, se despachó.

Otro que opinó es un cordobés radicado en nuestra provincia y salteño por adopción, Leandro “Chancha” Zárate, quien no considera que sean necesarios cambios tan radicales. “Hay plantel y jerarquía para dar vuelta esto”, aseguró.

El “Flaco” José Valdiviezo, por su parte, pidió a Lautaro y al Kun de entrada y se definió enemigo de los cambios bruscos, que a su juicio terminan confundiendo al jugador. “Scaloni empezó con un equipo, cambió a otro y luego volvió a lo mismo”, consideró.

Por último, el ex PF de Salta Básket y actual de Juventud, Rafael Padilla, le atribuyó el momento a una cuestión netamente mental. “El principal problema de la selección no es lo futbolístico, sino el aspecto emocional de estos jugadores, sobre eso hay que trabajar mucho”, observó.