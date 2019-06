Núñez: “Me quiero quedar en Central, hay Nivi para rato”

Diego “Nivi” Núñez quedará en la historia de Central Norte por haber sido el hombre que marcó en las dos finales frente a Guaraní Antonio Franco, para que el cuervo logre el tan ansiado ascenso al Federal A.

A sus 36 años, el delantero chaqueño, que además fue el segundo goleador del equipo, detrás de Reyes, con trece tantos, sueña con quedarse en Salta para defender nuevamente los colores azabaches en el torneo que se avecina.

“Ya tengo 36 años, a dónde voy a ir, me quiero quedar acá. Espero estar en el proceso que viene. Físicamente me siento bien y puedo seguir aportando en el equipo, me siento seguro de eso”, le comentó Núñez a El Tribuno.

El delantero chaqueño llegó en silencio y a última hora cuando se formó el plantel que compitió en el Regional Federal terminó siendo una pieza clave para el equipo y la consagración.

“Creo que mi temporada fue más que positiva, fue un reto para mí. Llegué y siempre trabajé diferenciado, dos, tres veces por semana junto a Víctor Cuéllar (preparador físico de Central Norte), para fortalecer todo lo que me podía faltar, velocidad, resistencia y creo terminé mejor de lo que me imaginaba físicamente, pude demostrar que estuve a la altura”, expresó Nivi.

El hincha de Central Norte recordará por siempre a este delantero chaqueño por sus goles en la campaña del campeón invicto del Torneo Regional Federal Amateur.

“No puedo creer lo apasionada que es la gente de Central, es algo impresionante, me ven en la calle y me hacen acordar de ese momento por el gol en la final. No tengo palabras para agradecer tanto cariño, nunca me imaginé que iba a ser tan querido, son esas cosas lindas que tiene el fútbol”, contó el goleador.

La continuidad de Diego Núñez aún no está confirmada pero el delantero desea seguir y promete dar para lograr cosas importantes en el cuervo.

“Ahora hay un nuevo desafío, después de lo que fue el logro con Central Norte quiero cargar energías, trabajar duro para lo que venga. Sin dudas que hay Nivi para rato”, sostuvo el delantero.

Por ahora no hay nada concreto en cuanto a lo que se viene para el cuervo y su plantel recientemente campeón. El técnico Medrán aún debe confirmar su continuidad y luego pasará en limpio la lista de los jugadores que estarán en consideración.

“Aún no hablé nada sobre mi continuidad, vamos a esperar que pasen algunos días para recién poder hablar con la dirigencia, ojalá que me den la chance de seguir en este club que realmente se ganó todo mi cariño”, dijo Núñez al respecto. Sin dudas que Núñez sorprendió a todos con su buen nivel durante el torneo, quiere ir por más.