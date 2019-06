El santo quiere estar más arriba en el Anual

Juventud Antoniana, es el único dueño de la punta y que viene marcando la diferencia, defenderá su codiciada posición frente a Atlético Sanidad, en el estadio Fray Honorato Pistoia, desde las 11, en el partido saliente de la quinta fecha del Torneo Anual de la Liga Salteña.

El santo está imparable, no conoce la derrota y se llevó por delante a todos los oponentes que se le cruzaron en el camino. Su última víctima fue San Martín, al que derrotó por 2 a 1.

Los enfermeros, por su parte llegan bien en caminados y en ascenso, y saldrán en la búsqueda de los tres puntos para aproximarse a la cima.

En tanto, Pellegrini, el escolta de Juventud y con la ambición de convertirse en el nuevo líder, recibirá en el estadio Julio “Mamita” Cáseres a Camioneros Argentinos del Norte.

El adoquinero es otro de los equipos protagonistas del torneo doméstico. En la fecha pasada superó por la mínima diferencia a Gimnasia y Tiro y quedó a dos puntos de la punta.

La fusión no está dispuesta a resignar su objetivo e intentará abrochar su tercera victoria. Cabe destacar que este partido se jugará sin público.

Cachorros, que ocupa el tercer lugar en la tabla, sacará chapa de su buen presente y enfrentará a Villa Primavera en el estadio de la Liga Salteña.

El tricolor, bajo la conducción de Luis Flores, superó la fecha pasada con autoridad a Camioneros, demostrando que dará pelea por el título liguista.

El gallito está urgido por conseguir un triunfo que lo saque de los últimos puestos e intentará recuperarse la derrota que sufrió en manos de Camioneros (1-2).

En el Gigante del Norte, Gimnasia y Tiro, de flojo presente en el Anual, se las verá con Peñarol, también a partir de las 11.

El albo, lejos de los primeros puestos, quiere levantar cabeza en casa pero no será fácil porque tendrá en frente a un rival como el mirasol que también busca protagonismo.

Libertad, por su parte, en su reducto recibirá la visita de Atlético Salta, que hasta aquí no sumó puntos, desde las 11.

Por último, Central Norte en el estadio Dr. Luis Güemes, chocará con Deportivo Atlas.

El cuervo, con la misión de mejorar su ubicación en la tabla, intentarán doblegar a los triares de la pedrera, equipo que suma tan solo dos unidades menos.

Por otra parte, en el partido que inauguró la fecha en viernes por la noche, Villa San Antonio venció a Unión 3 a 2. Y ayer, en el predio del Bicentenario, San Martín superó ayer a San Francisco por 3 a 1.

Resultados

Unión 2 - San Antonio 3

S. Valdivieso, D. Juárez - L. Arredondo, C. Churquina, G. Verdugo

San Fco. 1 - San Martín 3

N. Ríos - F. Mendoza, N. Char (2)



Hoy, todos a las 11

Peñarol vs. Gimnasia

Estadio: Gigante del Norte

Libertad vs. Atl. Salta

Estadio: Atl. Libertad

Juventud vs. Sanidad

Estadio: Fray Honorato

Cachorros vs.Primavera

Estadio: Liga Salteña

C. Norte vs. Atlas

Estadio: Dr. Luis Güemes

Pellegrini vs. Camioneros

Estadio: Mamita Cáseres

Libre: Atl. Mitre