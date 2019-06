Sánchez: “No vinimos a sacarnos fotos”

Félix Sánchez está convencido de que pueden convertirse en el verdugo de la Selección argentina, a que la enfrentarán hoy. El DT de Qatar se ilusiona con poder eliminar a la albiceleste en esta Copa América.

El entrenador español elogió al equipo de Scaloni, como así también tuvo palabras de admiración para Lionel Messi, pero no quiere dejar pasar la oportunidad de hacer historia.

“A Messi lo conoce todo el mundo. Es un jugador determinante. Cientos de entrenadores plantearon partidos pensando en cómo podrían pararlo y no hay una fórmula mágica que te lo garantice”, indicó Sánchez en conferencia de prensa.

El técnico de la Selección de Qatar anticipó que su equipo no se centrará únicamente en Messi porque “aunque sea un jugador que marca diferencias, a su alrededor también hay otros de nivel muy alto”.

Luego, Sánchez, consideró: “Somos un equipo que quizás aquí en Sudamérica no nos conocen demasiado. Tenemos jugadores muy profesionales. Lo demostraron en su región a nivel de clubes y a nivel de selección. Ahora vamos a enfrentar a un equipo con futbolistas de primer nivel mundial, y no vinimos a sacarnos fotos, vinimos sino a competir”, explicó.

“Evidentemente Argentina es favorita y la respetamos, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido y demostrar que podemos competir y dar guerra”, concluyó.