Se acabó la matemática para la Argentina: a ganar para clasificar

Hasta la noche del viernes último el panorama asomaba mucho más negro y complicado para la Selección argentina, como si no bastase con las improvisaciones que llevaron al equipo nacional a derramar prestigio, las malas decisiones del DT Lionel Scaloni, el bajísimo rendimiento de los futbolistas y la imposibilidad de generar chances de gol; las matemáticas también se le habían puesto en contra a los nuestros.

Sin embargo, un hilo de sol ingresó por la ventana ayer, con la gran “mano” que nos dio Brasil (ver página 55). La goleada de nuestro acérrimo rival ahora cambió el escenario de la Argentina, ya que nos permite depender automáticamente de nosotros mismos, porque de ganarle esta tarde a Qatar, el elenco albiceleste superaría en diferencia de goles a los peruanos en la hipotética pugna por ser uno de los dos mejores terceros y meterse en cuartos.

En definitiva, Argentina depende solo de Argentina y con vencer por cualquier diferencia esta tarde a Qatar, a las 16, en el estadio Beira Río de Porto Alegre, con el arbitraje del chileno Julio Bascuñán, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa América Brasil 2019, se meterá, a los tumbos, pero ingresará al fin, al selecto grupo de los ocho. Pero claro, esto tampoco parece un detalle menor o que se de por descontado, más aún con la coyuntura actual de una selección a la que le cuesta tanto generar situaciones, convertir un gol y mucho más ganar, al venir de una derrota lapidaria ante Colombia y un empate con un Paraguay en formación con el que incluso, por momentos, mereció perder. Argentina debe ganarle al durísimo equipo catarí, al que tanto le costó vencer precisamente al clasificado Colombia y al que no pudo vulnerar el guaraní.

Otra historia será lo que pase con los anteriores dos rivales de la Argentina en su enfrentamiento mutuo. Si Colombia, que ya se aseguró la clasificación como primera en el grupo, con una alineación suplente vence o empata con Paraguay, Argentina clasificará segunda en el grupo y se evitará cruzarse con Brasil, Chile o Uruguay en un hipotético cruce de cuartos de final. En cambio, una derrota de los relajados colombianos ante los dirigidos por Eduardo Berizzo, provocará que la Albiceleste se clasifique tercera. Si Argentina empata debe depender de un “milagro” (una goleada de Colombia y que Japón empate por el otro grupo con Ecuador) y si pierde se marchará en primera ronda.

Pero más allá de las matemáticas, el de esta tarde no solo será un partido determinante para Argentina en la Copa, sino que además puede marcar muchísimo a futuro por todo lo que está en juego, más allá del trofeo. Podría consumarse una eliminación histórica y también se acabará el ciclo de Scaloni. En ese contexto y sabiendo que su gestión es analizada en un tubo de ensayo, Scaloni apostará por una formación con tres delanteros: Messi, el Kun Agüero y Lautaro Martínez, pese a que en las prácticas ensayó con Paulo Dybala, debido a que el ex Racing no se recuperó del fuerte golpe que sufrió, aunque su presencia ante los asiáticos no está en riesgo. Agüero ingresará por Roberto Pereyra y Marcos Acuña por Rodrigo De Paul. El esquema táctico 4-4-2 pasará a un 4-3-3 más acorde a la necesidad de ganar y evitar un fracaso y un papelón histórico.

.

las posiciones

Grupo B

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Colombia 2 2 0 0 6

Paraguay 2 0 2 0 2

Qatar 2 0 1 1 1

Argentina 2 0 1 1 1

- Si Argentina gana, clasifica. Si empata, tiene que esperar que Colombia golee a Paraguay y que Japón empate con Ecuador. Si pierde, queda afuera.

las formaciones



ARGENTINA QATAR

F. Armani Al Sheeb

M. Casco P. Correia

G. Pezzella B. Hishaum

N. Otamendi B. Khoukhi

N. Tagliafico T. Salman

M. Acuña A. Hassan

Paredes o Rodríguez Al Heidos

G. Lo Celso A. Madibo

L. Messi A. Hatem

S. Agüero A. Afif

L. Martínez A. Ali

DT: L. Scaloni DT: F. Sánchez

Estadio: Beira Río (PAlegre)

Árbitro: Julio Bascuñán

Hora de inicio: 16

TV: TyC y TV Pública