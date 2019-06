La sexóloga que está a la vanguardia en redes sociales

Si cualquiera podría hacer el ejercicio de despertarse de repente y ver lámparas rojas de sal, las obras completas de Freud I, II y III, un espejo con cara de desafío, mandalas en la pared, una alfombra ultrapeluda con un colchón que oficia de sillón en el piso y una zensilla, es muy posible que esa persona con los ojos recién abiertos podría experimentar una sensación (puro prejuicio) de estar en la habitación de una (o un) especialista que es una mezcla de psicóloga, bruja y practicante de reiki, biodecodificación, yoga o quizás algo más intrigante.

Unos pájaros y una balsa de juncos sobrevuelan por las luces de esa armonía infinita, que huele a sahumerio, y donde se ingresa sin calzado.

Ahora bien, cuando Sabrina Ríos habla destila toda su santiagueñidad. "Yo soy de La Banda", aclara, como si fuera del otro lado del cosmos.

La bandeña es psicóloga y sonríe de manera cómplice consigo misma. Sabe que es mucho más que psicóloga y que por eso recibió a El Tribuno en su consultorio.

Ese espacio físico, mínimo, íntimo, esa burbuja se configura como sólo una parte de su vida laboral. Allí ejerce la psicología que, por ahora, es su sustento económico.

Sin embargo hay otro espacio y otro tiempo con todas sus singularidades: son las redes sociales. Allí Sabrina atiende la sexualidad.

"Yo soy una psicóloga de base que atiende en su propio consultorio. Tengo a un grupo de pacientes que viene habitualmente, a todos se los atiende de manera individual y con cuestiones que podrían calificarse de habituales para una psicóloga. Por otro lado, atiendo consultas de sexología por las redes sociales. Quizás sea una particularidad que viene por la forma de comunicación basada en la tecnología, no lo sé; aún no me puse a analizar las causas de esta particularidad, pero las redes sociales abren otros canales que debemos aprovechar. Ahora bien, a todos y todas se los atiende desde una rama de la Gestald, desde una perspectiva holística, que parte de una visión integral teniendo en cuenta la mente, el cuerpo y el espíritu, que condicionan lo emocional y lo sexual también. También propongo talleres de biodecodificación y de reiki, entre otras cosas", dijo Sabrina.

Si bien tiene 31 años, el camino para llegar desde La Banda hasta Salta, con su consultorio físico de psicología y virtual de sexología, fue extenso y muy interesante para contar.

"A la escuela la hice en Santiago y luego fui a la Universidad Nacional de Tucumán para estudiar la carrera de Psicología. Mi casa de la infancia es un eterno recuerdo de mi mamá Jaki, en casa de mis abuelos Nelly y Meco. Ellos fueron los que me criaron. Luego mi mamá formó una pareja y vino mi hermana Sofía. Cuando yo me fui a la UNT, a mi mamá, por cuestiones laborales, la enviaron para Salta. Ahí fue cuando comencé a descubrir esta ciudad. Iba y venía muy seguido; más cuando ya estaba en los últimos tramos de la carrera. Por esos años mi vida estaba separada. Lo académico estaba en Tucumán y lo que me gustaba para mi orientación estaba en Salta. Acá entré en el Centro Gestáltico Salta y cuando me recibí me vine a trabajar acá. Y como siempre nos pasa: primero fui secretaria en el Centro", ríe, recuerda y cuenta sobre su primer paciente.

"Llegó un hombre desesperado, con una angustia terrible y no había nadie quien pueda atenderlo. Marcela Deheza me dijo que lo reciba yo. Ahí me cayó la ficha de que ya era psicóloga y que debía asumir ese rol de una vez por todas. Lo calmé, le di un horario para la consulta y se fue tranquilo. De pronto pensaba que todo lo que me habían enseñado no servía para nada, que no sabía nada y mi mente estaba en blanco. Cuando llegó el momento, a los dos días, y entró este hombre, cuando fue el momento fatal, la hora de la verdad, todo resultó increíblemente bien. De pronto me di cuenta que estaba ejerciendo mi profesión. Ese momento fue tan fuerte, fue como una droga que me provocó una adicción que hizo que no pueda dejar más de ejercer. Y a ese hombre hasta el día de hoy lo sigo atendiendo", dijo con cara de felicidad y satisfacción.

Sexología

"El estudio de la sexualidad es una especialidad", dijo la psicóloga en modo de advertencia. "No atiendo a niños o adolescentes si no es con el consentimiento de los padres. Con ellos y ellas vemos temas como identidad, sexualidad, exploración. Los chicos de alguna manera están naturalizando estos temas de una manera más sana. Hoy los movimientos feministas, trans y libertarios nos están llevando puesto. Hay una apertura total en Salta", dijo con conocimiento de causa.

Ella sospecha que todo surgió cuando su pareja, Matías Maiztegui, le preguntó un día: "¿qué querés hacer de tu vida?" y ella le contestó rápidamente: "Ganarme la vida sin salir de casa".

Él, amante de las cámaras, y de lo imprevisible que es irrumpir en lo cotidiano, la filmó hablando sobre sexualidad en un ambiente distendido y vieron que salió bien. Lo subieron a la web y tuvo un alto impacto en cuanto a la cantidad de reproducciones. Vieron de alguna manera que el camino es por allí.

"Yo me doy cuenta que las consultas sobre sexualidad, que se dan siempre por las redes sociales, van aumentando y transformándose en una tendencia", volvió a decir sabiendo que es evidente que lo que anhelaba, aquello que dijo de primera mano, se va convirtiendo en realidad.

Cuáles son los canales de comunicación

Sabrina Ríos está en la web, pero además incursiona en radio.

Donde hay más actividad es en su cuenta de Instagram donde se puede ver videos con mucha información.

Hay que buscarla como @sabrirhk. En YouTube también hay material de videos, pocos, aunque ya prometió que se “pondrán las pilas” para hacer más. La idea es verlos y animarse a la consulta libre, seria y comprometida.

“Me costó mucho estar frente a una cámara, pero con paciencia aprendí a comunicar sobre aspectos vinculados al clítoris, la masturbación, la eyaculación precoz, o el tema que sea. Mucha gente me consulta y es increíble los lugares desde donde me escriben. Tengo consultas de todo el país, también de Estados Unidos o de Francia”, dijo.

Su versatilidad la llevó a estar durante algunos programas en El Sexómetro, de Canal 10, que se emitía los viernes a la noche.

También se la puede escuchar en el programa “Rompan Todo”, que va de lunes a viernes, por radio Dínamo 100.9. Ella está todos los lunes, de 17 a 19, junto a Luis Alderete y Jimena Pérez Marchetta.