Socorros Mutuos busca recuperar su espíritu social

Quieren que personas jóvenes se sumen y convocan a todos los que deseen ser socios, es decir que ya no será una entidad exclusiva del personal ferroviario.

La Asociación de Socorros Mutuos de la ciudad de General Güemes fue creada en el año 1922 con la finalidad de brindar ciertos beneficios a su masa de asociados. En sus primeros años de vida institucional llegó a contar con más de 500 socios pertenecientes al ferrocarril General Belgrano, cada uno hacía su aporte mensual y con lo recaudado se pudo adquirir un terreno ubicado frente a la plaza central, donde los directivos de la comisión de los primeros años pudieron construir una sede social.

La única condición para ser socio era ser empleado ferroviario, los beneficios por asociarse eran muchos. Pero sus mejores tiempos comenzaron a decaer en los años '90 cuando el ferrocarril fue privatizado, cientos de empleados ferroviarios con residencia en el departamento Güemes quedaron en la calle, la cantidad de socios se redujo a menos de 50, la mayoría jubilados que aún continúan realizando su aporte. La institución debido a todos estos problemas pronto cayó en el olvido, solo un kiosco en su frente y algunas actividades relacionadas con clases de baile mantenían sus puertas abiertas.

Cada socio aporta en la actualidad $100 mensuales, todos superan los 50 años de vida, a pesar de los esfuerzos realizados, no se pudo lograr que los trabajadores jóvenes que pudieron ingresar al ferrocarril en estos últimos años se asociaran.

Su actual presidente, Fermín Gutiérrez, dijo: "Yo tengo 67 años, pronto voy a dejar la presidencia, me gustaría que personas jóvenes tomen las riendas de la Asociación, lo que decidimos es abrir la convocatoria para cualquier persona que desee ser socia, es decir ya no será exclusivo del personal ferroviario".

"Me gustaría que este hermoso salón ubicado en pleno centro, donde se solían hacer las famosas ferias de plato, cobre nueva vida, muchos matrimonios que hoy ya tienen nietos hicieron su fiesta de casamiento en este salón, este lugar está lleno de historia", manifestó Fermín Gutiérrez.

El dirigente agregó: "Hay muchos proyectos a corto plazo una vez que los trabajos estén terminados, creo que lo más importante ya está hecho, faltan algunas cosas que se van a concretar en la medida que podamos contar con dinero. Tenemos pensado retomar las clases de baile, se habilitara como una sala de teatro, se harán conferencias, dictado de clases y estudiaremos toda propuesta que nos puedan hacer llegar, esto debe volver a cobrar vida".

Las urgencias

Fermín Gutiérrez desde mediados del año pasado está trabajando en la mejora edilicia, ya que su salón fue clausurado por la Municipalidad por considerar que por su antigedad su estructura representaba ciertos riesgos, también tuvieron que cesar las actividades recreativas que se desarrollaban en su interior.

"Nos clausuraron por reclamos de vecinos quienes se quejaban por la música que se utilizaba para las clases de zumba o aerobic, nunca consideré que pudiera ser una molestia, pero bueno tuvimos que aceptar la determinación municipal, también nos hicieron observaciones con respecto a la parte eléctrica y algunos aspectos estructurales. Es muy difícil poder cumplir con las mejoras si no podemos recaudar, nuestro único ingreso provenía del alquiler del salón, sin embargo pudimos en forma lenta lograr concretar una pintura nueva, el arreglo de los baños y la parte eléctrica, en cuanto al sonido hicimos pruebas y no sale demasiado al exterior, de todas formas toda actividad cesa a partir de las 23, queremos recuperar el salón para poder alquilarlo", manifestó Gutiérrez.

El frente de la Asociación de Socorros Mutuos está siendo remodelado por un particular para la habilitación de una casa de comidas, "había mucho por hacer, la inversión fue importante hasta ahora, estoy necesitando abrir pronto pero aun me faltan cosas para que me habiliten, una vez terminado todo veremos si será una venta de comida rápida o un restaurante", manifestó David Silva como locatario de parte del inmueble de la Asociación.