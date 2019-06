Ecuador y Japón van por la clasificación a cuartos

Los seleccionados de Ecuador y Japón, ambos con mínimas chances de clasificar a cuartos de final, buscarán este lunes su primer triunfo en la Copa América en el marco de la tercera y última fecha del Grupo C.



El partido se jugará desde las 20 en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de TyC Sports y DirecTV Sports.



El seleccionado japonés, uno de los invitados por Conmebol para disputar la Copa América, fue goleado por Chile (4-0) en su debut pero luego mejoró considerablemente la imagen al empatar con Uruguay (2-2) en la segunda fecha.



Este empate le dio al subcampeón asiático la posibilidad de tener chances de lograr una histórica clasificación a cuartos, en caso de una victoria ante los ecuatorianos, a partir de la caída de Paraguay (tercero en el grupo B) ante Colombia, por 1-0, en Salvador.



Ecuador, en tanto, exhibió su flojo presente futbolístico en las derrotas ante Uruguay (4-0) y Chile (2-1), pero todavía no se despidió del certamen continental. Inclusive, con un triunfo sobre los japoneses, el conjunto 'tricolor' habrá alcanzado el acceso a los cuartos de final, como uno de los dos mejores terceros.



El entrenador de Ecuador, el histórico Hernán "Bolillo" Gómez, no podrá contar con el defensor y capitán, Gabriel Achillier, quien fue expulsado ante Chile, y se estima que podrá realizar otras variantes para intentar cortar una extensa racha negativa en competencias oficiales.



El último triunfo del "Tri" fue ante Venezuela (3-0) en noviembre de 2016 en el marco de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.



-Probables formaciones-



Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Pablo Velasco, Robert Arboleda, Arturo Mina y Cristian Ramírez; Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela y Sebastián Méndez; Romario Ibarra, Ángel Mena y Enner Valencia. DT: Hernán Darío Gómez.



Japón: Eiji Kawashima; Tomoki Iwata, Naomichi Ueda, Takehiro Tomiyasu, Daiki Sugioka; Koji Miyoshi, Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Shoya Nakajima; Hiroki Abe; y Shinji Okazaki. DT: Hajime Moriyasu.