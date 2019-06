Un alumno de la Técnica fue becado por los Estados Unidos

Juan Manuel Yurquina es un estudiante de 18 años que fue seleccionado entre 150 jóvenes de todo el país para participar de un Campamento Juvenil de Ciencias en Estados Unidos. Cursa actualmente el último año en la Escuela de Educación Técnica Nikola Tesla de la ciudad de Güemes y su gran interés por las ciencias y la fluidez en el dominio del inglés fueron las principales razones por las que fue seleccionado.

“Ingresé en el mes de marzo a una página donde estaban inscribiendo a jóvenes que quisieran participar del National Youth Science Camp, que es un programa residencial de verano, me anoté y cuando se contactaron conmigo me pidieron que les describa cuál es mi relación con las ciencias. Entonces les informé sobre los trabajos en electrónica que desarrollamos en la escuela Tesla y todo debía ser escrito en inglés. Otro requisito era tener un buen rendimiento académico, algo que por suerte tengo, ya que mi promedio es de 8”, contó.

Juan fue integrante de la Orquesta Juvenil Municipal como guitarrista, se graduó como profesor de Inglés en academias privadas, practica karate do y participó en talleres y competencias de robótica desarrollados por el Ministerio de Educación. Además cuenta con cursos de programación, impresión en 3D, diseño de videojuegos y asiste a talleres de Física.

Luego de cumplidos estos primeros requisitos, Juan fue preseleccionado para obtener la beca. “Como fui uno de los preseleccionados se comunicaron telefónicamente conmigo, mantuvimos una larga charla en inglés con uno de los profesores que realizan la evaluación. Una semana después, me comunicaron que había sido seleccionado, junto a otra estudiante de Jujuy, para participar del campamento de ciencia. Así que fuimos solo dos de los 150 de todo el país”, relató.

Necesita algo de dinero

La beca cubre todos los gastos por el tiempo que dure el campamento. Sin embargo, es importante que pueda contar con dinero para cualquier gasto extra. Sabiendo de la desventaja de nuestra moneda respecto a la estadounidense, el dinero que debe llevar debe ser un monto importante.

Por eso, la comisión de padres de la escuela Tesla viene trabajando en un bono contribución para ayudar a la institución educativa con algunos gastos, y decidió hacer entrega de parte del dinero recaudado al alumno becado.

“Estamos orgullosos de que un alumno de esta escuela nos represente en Estados Unidos. Sabemos de los gastos que demanda un viaje como este y por eso decidimos hacerle entrega de un porcentaje de lo recaudado”, expresó Jorge Cuevas, presidente de la comisión.

También desde la comuna se pusieron a disposición para colaborar en lo que fuera necesario, algo que fue muy bien recibido por los padres de Juan, debido a que los gastos de todas formas son elevados.

“Si bien tiene todo pago, debemos comprar ropa, maletas y tantas cosas que necesita para un viaje así. Además de la importancia de contar siempre con efectivo, por los gastos que pudieran surgir”, expresó Ester Yurquina, la madre.

El viaje de Juan a los Estados Unidos está previsto para el próximo miércoles 26 de junio.

El campamento tendrá lugar en Virginia Occidental, en el Bosque Nacional de Monongahela y es reconocido como uno de los programas de liderazgo científico más importante de esa nación para estudiantes con estudios universitarios.

El campamento ayuda a inculcar curiosidad científica natural, confianza personal y sentido de la responsabilidad con respecto al papel de la ciencia en la sociedad.

Los estudiantes son alentados a explorar nuevas áreas en ciencias biológicas y físicas, también tienen la oportunidad de presentar seminarios que cubran sus propias áreas de interés.

La actividad incluye un viaje de tres días a Washington DC para visitar algunos edificios célebres de esa capital.