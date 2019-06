Urtubey: "Me da pena ver a Massa con La Cámpora"

El Gobernador de nuestra provincia y precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, dijo que le da "pena" ver a Sergio Massa "mezclado con La Cámpora".

"Me da pena ver a Massa con La Cámpora porque pensaba que era un dirigente que podía plantear futuro y algo superador. Y verlo mezclado en eso que no hace más que garantizar un esquema de poder que busca impunidad a mí me preocupa mucho, pero cada uno es artífice de su destino", afirmó Urtubey.

En declaraciones a la radio La Red, el compañero de fórmula de Roberto Lavagna volvió a cuestionar también a Miguel Ángel Pichetto, al sostener que cuando se sumó al oficialismo "privilegió su lógica personal".

"Me ofrecieron la vicepresidencia de Macri, pero para mí no se resuelve por cargos. Yo colaboré con él, pero tengo una mirada diferente", agregó.

Sobre la fórmula que comparte con Lavagna, el gobernador norteño explicó: "Planteamos privilegiar un modelo de país que un cargo personal".