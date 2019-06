La Corte de EE.UU rechazó el pedido argentino y el millonario juicio por YPF se hará en Nueva York

Meses de presentaciones judiciales, lobbys diplomáticos, viajes a Estados Unidos y el armado de una estrategia judicial afilada no alcanzaron para doblarle la muñeca al fondo Burford, dueño de uno de los principales juicios contra la Argentina, valuado por los abogados locales en unos U$S 3.000 millones. Al menos, en la primera contienda de una sucesión de peleas que se iniciarán de aquí en más en tribunales norteamericanos.

Hoy por la mañana la Corte Suprema de Estados Unidos comunicó su parecer con respecto a la demanda que ese fondo le hizo al país y a YPF por la estatización de la petrolera, en 2012. La apuesta de los abogados locales, liderados por la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, era que el máximo tribunal norteamericano aceptara mudar el domicilio de la demanda desde el segundo circuito de Nueva York hasta Buenos Aires. Pero no sucedió.

Ahora, la demanda por la estatización de YPF comenzará en el juzgado de Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa y una de las personas claves para una parte del futuro argentino, no sólo por la demanda por YPF, sino también porque tiene otras dos demandas importantes contra el país. LE PUEDE INTERESAR Urtubey: "Me da pena ver a Massa con La Cámpora" El Gobierno busca contener el dólar hasta las elecciones

Antes de emitir su opinión, la Corte le había pedido al denominado solicitor general norteamericano -el par de Saravia en el gobierno de Donald Trump- su opinión no vinculante. A mediados del mes pasado Noel Francisco le recomendó al máximo tribunal de su país que rechace el pedido argentino.

Los demandantes sostienen que al momento de la estatización no se cumplió con los estatutos de la compañía, según los cuales quien se quedara con el 51% debía hacerle una oferta al resto de los socios.

Especulación

Burford es un megabufete que compra juicios por poca plata con la expectativa de ganar mucho. Adquirió a la justicia española la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, compañías que la familia Eskenazi creó en ese país para esquivar el riesgo jurídico doméstico antes de comprar una parte de YPF, en 2008.

La Casa Rosada esperaba que la demanda se trasladara a la Argentina. De esa manera, creen los abogados locales, Burford desistiría de litigar porque tendría escasas chances de imponerse y para iniciar el juicio debía pagar una tasa de justicia del 3% sobre una suma millonaria.

A pesar de eso, creen que tienen buenas chances en Estados Unidos. Por un lado, consideran que Preska es inquebrantable al momento de aplicar la ley, algo que les abrirá la puerta para demostrar que la compra de las acciones de YPF por parte de los Eskenazi habría sido fraudulenta, algo que la familia niega taxativamente.

El juicio por YPF en los Estados Unidos se cruza con los caminos que tejerá la política argentina a partir de octubre. Sucede que la estrategia oficial difícilmente podrá aplicarse en caso de un triunfo kirchnerista. Dicho de otra manera: ¿Se atreverá el eventual presidente Alberto Fernández a cuestionar la transparencia de una operación favorecida por el gobierno del que él formaba parte y salpicar la gestión de los Eskenazi, de la cual él fue asesor?

La práctica judicial no tendría dificultades con eso, aunque desde el punto de vista político se trataría de un entuerto.

Fuente: La Nación