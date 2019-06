La Copa América ya tiene a sus ocho mejores equipos

Paraguay, dirigido por el entrenador argentino Eduardo Berizzo e integrante de la zona del seleccionado de su país de origen, se clasificó este lunes a cuartos de final de la Copa América de Brasil, sin jugar, como segundo mejor tercero junto a Perú, luego de que Japón y Ecuador, que también pugnaban por ese lugar, empataron 1 a 1 en el último cotejo de la zona C.

De esta manera los dos invitados del certamen, Qatar (estará nuevamente en la edición del año próximo junto a Australia) y Japón resultaron eliminados en la fase de grupos junto a Ecuador y Bolivia.

El grupo C, que ganó Uruguay al vencer esta noche por 1-0 a su escolta, Chile, fue el único que tuvo a dos de sus participantes eliminados, mientras que Qatar lo fue en el B de Argentina y Bolivia en el A de Brasil, Venezuela (rival de los de Lionel Scaloni en cuartos) y Perú.



– Brasil VS Paraguay: Jueves 27 de junio a las 21:30, en Arena do Gremio (Porto Alegre).



– Argentina VS Venezuela: Viernes 28 de junio a las 16:00, en el Estadio Maracaná (Río de Janeiro).



– Colombia VS Chile: Viernes 28 de junio a las 20:00, en el Arena Corinthians (San Pablo).



– Uruguay VS Perú: Sábado 29 de junio a las 16:00, en el Arena Fonte Nova (Salvador de Bahía).