Argentina vuelve al mítico Maracaná tras casi cinco años

Del 13 de julio de 2014 al 28 de junio del corriente año pasarán 4 años, 11 meses y 15 días, en resumen 1.811 días. Ese es el tiempo que separa a la Selección argentina de su última presentación en el estadio Maracaná de Río de Janeiro hasta su próximo partido en el coloso carioca.

El recuerdo de aquel último partido en julio de 2014 no es grato ya que se trata de la final perdida 1 a 0 frente a Alemania por el Mundial. El encuentro que se viene es el de los cuartos de final de la Copa América con Venezuela como rival, donde otra ilusión se renueva aún con todas las falencias que mostró el equipo de Lionel Scaloni hasta el momento.

Desde la derrota contra Alemania al presente se han encadenado una serie de hechos que llevaron a que el seleccionado argentino pierda prestigio a nivel mundial. Hoy el equipo está fuera del top ten del ranking de la FIFA, ocupa el puesto 14 y solo mantiene algo de renombre por la presencia de Lionel Messi.

Un año después de perder contra Alemania llegó la derrota en la final de la Copa América de Chile 2015 contra los anfitriones por penales y en 2016 se repitió la pesadilla frente al mismo rival y por la misma vía en la Copa América Centenario en Estados Unidos. Allí renunció Messi, pero a los meses volvió. El que no volvió fue Gerardo Martino, lo sucedió el Patón Bauza, que tampoco pudo enderezar al grupo y lo despidieron en medio de las eliminatorias para Rusia 2018.

Lo que vino no fue nada mejor. Con Claudio “Chiqui” Tapia a la cabeza de la AFA la conflictiva etapa de Jorge Sampaoli; con angustia el seleccionado se clasificó al Mundial de Rusia, pero más papelones llegaron con el empate frente a Islandia, el “falso 9” en la goleada que dio Croacia, el doble comando con Javier Mascherano y la eliminación en octavos de final frente a Francia.

Más cerca de nuestro tiempo, nadie quiso agarrar la papa caliente del seleccionado que comenzó eliminar figuras como Chiquito Romero, Lucas Biglia y Gonzalo Higuaín, solo por nombrar algunas. Se mencionó a Diego Simeone, Mauricio Pochettino y Marcelo Gallardo como candidatos llevar a la Argentina a un nuevo rumbo, pero ninguno agarró.

Con tanto descarte Chiqui Tapia ratificó como DT a Lionel Scaloni, que había llegado solo por un interinato. El cambio no afecto nada, llegaron más dolores de cabezas que se espera que comiencen a acabarse el viernes frente a Venezuela, en el mismo Maracaná donde todo comenzó a ser cuesta arriba para la albiceleste. Las malas historias se han repetido, pero aún después de tantas malas puede llegar algo bueno.