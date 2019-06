Fiore: "Quizás las amenazas son de la vieja política"

Sin especificar de quién o quiénes sospecha, la senadora nacional Cristina Fiore manifestó que el dron que sobrevoló el lunes por la noche la casa de Fernando Yarade sería una intimidación proveniente "quizás de la vieja política". Relacionó ese episodio con las amenazas de muerte que llegaron al celular del hasta ayer jefe de Gabinete apenas asumió en ese cargo en noviembre de 2017 y de otros amedrentamientos anónimos, que no habían trascendido a la opinión pública, que recibió luego de que anunció sus intenciones de ser gobernador.

Las declaraciones de la legisladora, quien en diciembre termina su mandato en el Congreso y aspira a competir en las elecciones provinciales, se dieron en una conferencia de prensa que encabezó ayer a la tarde en la que estuvo acompañada por los intendentes de Rosario de la Frontera, San Lorenzo y Vaqueros y dirigentes de cámaras empresariales salteñas.

Explicó que el acto fue organizado para expresar "solidaridad" hacia Yarade luego de que anunció su sorpresiva renuncia, a la que adjudicó a la "serie de amenazas" sobre el dirigente y su familia.

"No se puede naturalizar que estas actitudes cobardes y mafiosas puedan darse en nuestra provincia, porque es espantoso el mensaje que le estamos dando a la comunidad", dijo Fiore.

"No puede ser que porque alguien se arriesgue a ser funcionario público o de repente a decir que tiene vocaciones para gobernar la provincia tenga que someter a su familia a pasar por lo que está pasando la familia de Fernando Yarade", agregó la senadora, y destacó que desde distintos sectores de la organización civil se hayan sumado al repudio de las amenazas contra un funcionario.

"No dijo lo contrario"

En cuanto a las aspiraciones políticas de Yarade, Fiore dio a entender que aún se mantiene la posibilidad de que continúe con su candidatura a gobernador. "No dijo lo contrario", aclaró la legisladora.

"La renuncia concreta fue a la Jefatura de Gabinete, creo que no es bueno mezclar esta situación personal con lo político", amplió la presidenta del Partido Renovador de Salta (Pares).

"Las cuestiones políticas se debatirán en su momento, tendrán su maduración y después se vendrán las definiciones", dijo.

"Sucesión de eventos"

Fiore reveló ayer que Yarade recibió otras amenazas luego de que se empezó a conocer sus intenciones de dirigir la provincia.

"Cuando anunció su candidatura a gobernador, empezaron algunas y otras cosas que quizás cometimos el error de decirles picardías. Picardías que quizás, habrá que investigar, son de la vieja política", insistió la senadora.

Dijo que la renuncia de Yarade "no pasa solamente por la cuestión del dron, pasa por una serie de amenazas, algunas se han hechos públicas y otras quedaron en el ámbito privado. Depende de cada uno, hay algunos que dicen el límite es mi familia, no voy arriesgar y renunció a ese cargo en función de eso, no es un evento único sino una sucesión de eventos", relató Fiore.