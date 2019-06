Salteños parten hacia Australia para participar de la Roboliga 2019

Son los únicos representantes de Argentina. No pararon de generar acciones para juntar el dinero y llegar a cumplir su sueño.

Son salteños, son cinco chicos de entre 14 y 16 años, y esperan hacer lo mejor para representar al país en la competencia internacional de programación y armado de robot que se llevará a cabo en Australia desde el 2 al 9 de julio. El evento conocido como la Roboliga cuenta con una serie de etapas, con el objetivo de seleccionar un equipo por país. El año pasado los chicos de Salta participaron de esta selección, donde demuestran sus habilidades para sortear obstáculos con sus robots, modificarlos y reprogramarlos en función del escenario que enfrentan. En 2018 el IITA presentó con cinco equipos y los ganadores del primer y segundo puesto se ubicaron entre los 13 y 15 años. El sector de la competencia en la que participaron estos dos grupos ganadores fue el denominado "rescate de la víctima". Este procedimiento les permitía a los participantes llevar su robot armado para la competencia, el que además debía ser de fabricación casera. En el lugar del encuentro y frente al escenario del rescate de la víctima, el robot debía ser programado, teniendo en cuenta el espacio de desempeño y sin la colaboración de los docentes.

Con esta selección, el sueño de representar al país para la Roboliga junior era una realidad. Atrás de ellos, empujando su esfuerzo y no dejándolos caer los brazos, estuvieron sus padres y los profesores Cecilia Budeguer y Gustavo Viollaz, director del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada. Desde aquel momento el gran desafío fue juntar los 180 mil pesos por persona que se necesitaban para poder inscribirse, cubrir el hotel y los pasajes.

De a poco comenzaron a pedir manos de ayuda. A solo dos días de haberse conocido la noticia, desde la bodega Vasija Secreta les donaron 50 cajas de vino para que las vendan y junten el dinero.

"A través del gobernador y la ministra de Educación, Martín Grande, el intendente Andes, Vasija Secreta, Rodolfo Urtubey, Cristina Fiore y cientos de salteños que se acercaron para ayudarnos, este sueño se hizo realidad", destacó Cecilia Budeguer, que destacó el apoyo de los salteños que facilitaron los trámites que debían cumplirse. La profesora destacó que lamentablemente desde el Gobierno nacional no se contó con el mismo apoyo para este proyecto. Incluso la promesa de la vicepresidente Gabriela Michetti de cubrir los gastos de la comida de los chicos no se cumplió. "El senador Esteban Bullrich aportó una donación de efectivo y desde el Ministerio del Interior se logró solucionar el seguro de viaje de los chicos, pero desde la vicepresidencia, pese a que fueron ellos los que llamaron y mandaron mensajes de aliento, no cumplieron", contó con tristeza.

Para la construcción de los robots que deben llevar a la competencia los chicos compraron sensores nuevos y maquinaria, que al final no utilizaron. "Se compró equipamiento nuevo, que sirvió de aprendizaje, pero los chicos solucionaron y adaptaron con otras mecanismos que ya manejaban", detalló el profesor Gustavo Viollaz, quien agregó que se hizo videoconferencias con los estudiantes de San Luis que representaron al país el año pasado en la Roboliga y analizaron lo que estaba pasando y les confirmaron que a ellos les había ocurrido los mismo con los sensores. "Eso nos dio más tranquilidad", agregó. Viollaz destacó que en estas jornadas se aprenderá mucho no solo en la tecnología sino en el crecimiento personal.

