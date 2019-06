VIDEO Morena Rial, furiosa contra Pampita y Florencia Peña: “Son dos soretes”

El paso de Morena Rial por Bailando 2019 sigue trayendo muchísima polémica. Ahora, la hija del conductor de Intrusos se despachó, sin filtro, contra Carolina Pampita Ardohain y Florencia Peña. Tras su debut en la pista, la flamante mamá de Francesco se quejó porque, dijo, las dos mujeres que integran el jurado de Bailando 2019 se habían reído mientras ella hacía la coreografía de Salsa en trío junto a Charlotte Caniggia y Agustín Reyero.

Luego, todo fue empeorando. El equipo quedó sentenciado y después del Duelo, el jurado no lo salvó. Es decir, que quedó sometido al voto telefónico que se hará después de la ronda de cumbia, porque Marcelo Tinelli decidió cambiar, por una vez, las reglas del juego.

Ahora, en declaraciones a “Hay que ver” (Canal 9), Morena Rial arremetió, de nuevo y con munición más gruesa, contra Pampita y Flor Peña. Cuando el notero le preguntó si esta vez había cambiado la actitud de Pampita y Flor Peña mientras ella bailaba en instancia de Duelo, More dio una respuesta contundente: “La verdad es que ni las miré a Pampita y a Florencia. Tengo cosas más importantes que hacer que mirarlas ... Se rieron! O sea ... ¿de qué te estás riendo?”.

Puesta a vaticinar qué pasará en el duelo telefónico con Piquiín, Morena Rial se despachó a gusto: “Obvio que Charlotte va a ser salvada por el público porque contra Piquín, se va él. Igual, posta me chupa un huevo. Pobre Charlotte, pero ¿qué voy a hacer?”.

Hacia el final de la nota disparó con todo contra Pampita Ardohain y Florencia Peña, a quienes acusó de no valorar siquiera el esfuerzo que ella hizo para estar en la pista muy poco después de haber dado a luz a Francesco, que ahora tiene tres meses. “Ellas son madres! -se quejó More- No importa. Si ellas se ríen, saben de qué se ríen. El perdón se dice en la cara, no a través de una cámara”. Furiosa, al final de la entrevista, Morena Rial tuvo un exabrupto: “Tampoco esperaba nada de ellas, si son dos soretes”, afirmó.