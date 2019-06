VIDEO Sol Pérez reveló por qué se separó de Lautaro Martínez y contó intimidades

Aquellos periodistas que durante 2017 y 2018 hablaron en los medios sobre un romance secreto entre Sol Pérez (24) y Lautaro Martínez (21) no se equivocaron ni mintieron al respecto. Es que aunque el delantero está desde hace 10 meses felizmente en pareja con una modelo mendocina, por Agustina Gandolfo (23), en las últimas horas “la chica del clima” reconoció haber vivido una historia de amor con él.

En detalle, la también panelista, conductora y vedette confirmó haber tenido una relación sentimental con el delantero de la Selección Argentina. Y lo hizo en Polémica en el bar (América, a las 20), donde varios de sus compañeros revelaron muchos secretos de ese affaire.

Todo comenzó cuando Mariano Iúdica la presentó como “la ex del goleador” y ella lo contradijo. Es que, Sol aseguró que “está para más” y que le gustan los hombres más intelectuales.

Entonces, Pablo Duggan (47) hizo un filoso comentario dando a entender que ella y el deportista habían terminado mal. “No terminó mal”, aclaró la voluptuosa modelo.

Y agregó: “Terminó normal. Teníamos objetivos distintos, yo me quería quedar acá trabajando”. “Ah ¿te ofreció ir a Italia?”, le preguntó Iúdica, en clara referencia a la carrera deportiva de Martínez, quien se desempeña en el Inter de Milán.

“No, nos peleamos antes. Yo me había ido a trabajar a Córdoba, estaba mucho ahí y la relación no funcionaba. A mí me gusta mucho laburar acá y no necesito colgarme de nadie”, arrojó Pérez, picante.

En ese momento, el periodista Gastón Recondo la interrumpió: “Pero te podés enamorar también, no es colgarte de alguien. Vos te enamorás de alguien y decidís vivir junto (a esa persona) y soñar”.

“Pero no estaba enamorada”‘, reconoció Sol y, súper sincera, agregó: “Para mí obviamente sería más fácil irme y vivir a otra persona y la verdad es que yo prefería quedarme acá laburando 24 horas pero todo lo que tengo me lo gané trabajando”.

“Él quería a la diosa y convertirla en ama de casa como hacen muchos futbolistas”, aseguró Duggan ante las cámaras del programa.

En tanto, después de esa polémica versión, Chiche Gelblung mostró una foto de la novia de Lautaro, por Agustina, y Iúdica opinó: “Ah ... es igual a Sol”.

“No, nada que ver ... Pero es muy linda chica no tengo ningún problema”, expresó la panelista de América restándole importancia a esa comparación.

Y sobre su noviazgo con el jugador, agregó: “Nos peleábamos mucho, mucho, y estábamos a muchas horas de distancia. Yo aposté a mi trabajo que es lo que quiero para vivir”.