Brasil quiere ratificar toda su chapa de grande frente a Paraguay

La Selección brasileña se jugará esta noche, a las 21.30, el pase a las semifinales de la Copa América 2019 ante una Paraguay que intentará aprovechar la importante baja del mediocampista Casemiro, sancionado por acumulación de tarjetas.

El equipo dirigido por el técnico Tite viene de menos a más en la competición y confía en mantener en el Arena do Gremio de Porto Alegre el ritmo avasallador con el que castigó a Perú (0-5) en el último partido de la fase de grupos.

Pero la ausencia del volante del Real Madrid, fiel de la balanza entre la defensa y el ataque de los anfitriones, amenaza al scratch en su camino hacia su novena Copa América.

Las estadísticas también, ya que Paraguay ha sido el verdugo de Brasil las dos últimas veces que se han cruzado en una eliminatoria de Copa América, en Argentina 2011 y Chile 2015. Las dos curiosamente en cuartos de final y resueltas de la misma forma, en los penales.

Desde que asumió el cargo hace tres años, el seleccionador brasileño dirigió 39 partidos con el combinado verde-amarillo y ganó 31, aunque en las dos únicas derrotas que figuran en su expediente se dio la misma circunstancia: Casemiro no estuvo presente.

La más reciente fue el batacazo en los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Bélgica (1-2). En aquella ocasión, el 5 se perdió el encuentro también por sanción y su sustituto, Fernandinho, naufragó en la intrascendencia.

Con ese dramático precedente, el volante del Manchester City, completamente recuperado de sus molestias en la rodilla, hoy ocupará previsiblemente el lugar de Casemiro.

La buena noticia para Tite es el excelente estado de Everton, más conocido como Cebolinha y erigido como nuevo ídolo del país tras marcar dos golazos en la fase de grupos (Bolivia y Perú) y ser el jugador más desequilibrante del equipo.

Con él en cancha, la hinchada se olvidó de Neymar, quien no fue convocado por lesión y cada vez cuenta con menos crédito entre los brasileños por sus escándalos extradeportivos.

El zurdo de 23 años se mantendrá en el once titular y jugará además en su estadio, el Arena do Gremio, aunque ayer pisó el freno y alertó del peligro que supone enfrentarse a la Selección paraguaya.

El combinado guaraní llegó ayer a Porto Alegre y espera explotar al máximo su presencia, casi milagrosa, en los cuartos de final, ronda a la que accedió con tan solo dos puntos, como el segundo mejor tercero de los tres grupos.

El conjunto comandado por Eduardo Berizzo viene además en una tendencia opuesta a la de su rival, de mayor a menor.

Desperdició una ventaja de 2-0 ante Qatar y al final terminó cediendo un empate. Lo mismo le sucedió con Argentina. Se adelantó con Richard Sánchez, pero empató Lionel Messi, y finalmente cayó derrotado ante Colombia 1-0.

Para los hinchas locales, todo está a pedir de Boca para la clasificación de Brasil a semifinales, pero se sabe que es fútbol y no siempre impera la lógica.

Posibles alineaciones:

Brasil: Alisson - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis - Arthur, Philippe Coutinho, Fernandinho - Gabriel Jesus, Roberto Firmino y Everton. DT: Tite.

Paraguay: Roberto Fernández - Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia - Derlis Gonzalez, Rodrigo Rojas, Miguel Almirón, Richard Sánchez, Matías Rojas - Oscar Cardozo. DT: Eduardo Berizzo.