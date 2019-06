La Selección, a 100 metros de la favela Ciudad de Dios

La Selección argentina está instalada en Río de Janeiro desde el martes, a la espera del partido de mañana frente a Venezuela.

El Club Fluminense cedió su nuevo predio para que el plantel que comanda Lionel Scaloni se prepare. Lo curioso, o mejor dicho “temible”, es que este complejo de muy buen nivel se encuentra nada menos que a 100 metros de una de las favelas más conocidas y peligrosas de Brasil: Ciudad de Dios.

Los dirigentes de la AFA y quienes acompañan y arman la logística de la Selección estaban al tanto de los problemas de seguridad en la zona y por ese motivo habían solicitado a los medios de prensa llegar al predio en un horario determinado, sin demoras, para no tener inconvenientes.

Sin embargo, algunos corresponsales de medios cordobeses, de prensa gráfica nacional y hasta el que cubre para la señal de cable TN no la pasaron bien ya que acudieron al centro de entrenamiento en taxi, equivocaron los caminos y terminaron en calles cerradas con hombre armados (hasta con ametralladoras). Dicen, además, que el GPS no da claras señales en el lugar ya que ningún vehículo particular puede ingresar a la favela.

Ciudad de Dios es la favela que motivó la película que lleva el mismo nombre y narra su propia historia de vida criminal.