Intendentes esperan definiciones sobre la candidatura de Yarade

Pese a que faltan varios meses para las elecciones, la campaña política en Salta comenzó hace rato y Fernando Yarade fue uno de los primeros candidatos en expresar sus intenciones de competir por el sillón que dejará vacío Juan Manuel Urtubey. Pero la intempestiva renuncia a su cargo de jefe de Gabinete por amenazas y denuncias de espionaje dejó serías dudas sobre el futuro del exfuncionario.

Esta situación puso en alerta a los intendentes del interior de la provincia, que desde un primer momento vieron con buenos ojos la candidatura de Yarade, quien llegó a la Jefatura de Gabinete (noviembre de 2017) en un momento caliente para la provincia. Los municipios atravesaban urgencias que el exjefe de Gabinete ayudó a resolver. Pero los tiempos corren distinto en épocas electorales. Con los comicios de octubre, se acercan momentos de definiciones. En la edición de ayer de El Tribuno se publicó una solicitada firmada por 49 intendentes que se solidarizaron con la familia del exjefe de Gabinete. El texto ratificaba el apoyo a Fernando Yarade como candidato a gobernador. Sin embargo, el silencio del ahora exfuncionario comienza a ser perturbador para algunos.

El presidente del Foro de Intendentes, Mario Cuenca, fue consultado por El Tribuno sobre este tema y expresó: "La gran duda que tenemos es si sigue en la carrera a gobernador, porque no lo he visto a Yarade que se vuelva a manifestar por este tema". Los intendentes quieren definiciones, ya que este año también se renuevan las 60 intendencias de todos los municipios.

"Queremos preguntar si solamente es una renuncia a la Jefatura de Gabinete o una renuncia a la política. Nosotros también tenemos que tener definiciones sobre este tema, si él va a estar y en qué sector. El resultado de las PASO va a ser fundamental para que cada uno pueda elegir el destino que quiera", expresó Cuenca.

Más allá de manifestar públicamente su repudio a las amenazas que recibió el exjefe de Gabinete, el intendente de Campo Santo comentó que la llegada de Fernando Yarade tranquilizó la economía provincial, ya que estaba con un déficit muy alto.

"Después él comienza a acercarse a los municipios donde tenían constantes problemas, y empieza a tranquilizar el tema municipal. Ahora los municipios no tienen problemas para pagar los sueldos, los aguinaldos los han pagado sin problema. Yarade tuvo una relación espectacular, fue a visitar los municipios, a ver que las obras se hagan", manifestó Cuenca.

Una amplia proporción del sector político manifestó su repudio a la situación que vivió Yarade cuando un dron sobrevoló su casa para espiar a su familia. Algunos se expresaron en las redes y otros, en los medios. El senador nacional Juan Carlos Romero, en Radio Salta, consideró que fue una reacción "sorpresiva" y afirmó que espera que no "renuncie a la lucha".

"Uno dice que en política hay que tener el cuero duro pero eso no quiere decir que uno esté blindado a las ofensas, a los ataques y a las miserabilidades de la política. Yo creo que fue una reacción sorpresiva tal vez de Yarade y espero, como decía un viejo político, que renuncie a los cargos pero no a la lucha y que siga aportando desde algún lugar", dijo Romero.

El senador también opinó sobre la postura del gobernador, quien tras la renuncia de Yarade sostuvo que quienes son candidatos no pueden cumplir funciones en la gestión de gobierno. "Yo creo que si el Gobierno decide que los que sean candidatos no sean funcionarios van a tener un problema muy serio porque desde Isa, hasta el propio gobernador y el presidente de Aguas del Norte son candidatos. No es una explicación porque no se fijó como criterio general", señaló.

Romero expresó que ante situaciones como esta se debe tratar de "limitar las emociones" y no hacer cosas intempestivas. "Yarade podría haber hecho lo mismo pero dándose 24 o 48 horas. A veces, actuar en caliente no siempre es lo mejor", finalizó.

Hoy asume Baltasar Saravia

A las 12, el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, tomará juramento como jefe de Gabinete de Ministros a Baltasar Saravia. Hasta hoy, Saravia se desempeñaba como ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, desde el año 2015.

Es abogado y máster en Derecho Empresario. Se desempeñó como ministro de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia de Salta, secretario de Procedimientos de Contrataciones de la Provincia y coordinador general de la Secretaría General de la Gobernación.

El cargo que deja vacante Saravia será ocupado por Jorge Klix, actual secretarios de Obras Públicas de la Provincia. Klix también ya tiene reemplazo. Hugo de la Fuente será el secretario de Obras Públicas, cargo que ocupaba durante la gestión de Juan Carlos Romero.