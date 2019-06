Un hombre se enojó con una vecina y le prendió fuego a su caballo

Un hombre roció con un bidón de nafta al caballo de un vecino y luego lo prendió fuego con un fósforo, tras una discusión en La Reja, en el partido de Moreno, Buenos Aires. El animal terminó con quemaduras en gran parte del cuerpo. Según denunció la propietaria del equino, el agresor "es una persona violenta que tiene problemas con todo el barrio".

El episodio ocurrió alrededor de las 14 del martes cuando el animal se encontraba en el fondo del jardín de una vivienda ubicada sobre la calle Goethe al 4000, de la localidad bonaerense. "Yo siempre suelto al caballo en un potrero que hay en frente de mi casa, que está rodeado por un alambrado. Atrás de ese lugar vive un vecino, llamado Ricardo", señaló Noelia, la dueña del animal.

El ataque

Desde su casa, Noelia pudo ver que el acusado comenzó a empapar a su caballo con un liquido que salía de un bidón. "Pensé que le quería tirar agua para que se asustara. Luego, mis hijos me gritaron que lo había prendido fuego con un fósforo", recordó.

"El animal empezó a correr incendiado por todos lados. Justo apareció mi marido y logró sacarle una manta que tenía encima, que estaba prendida fuego", señaló. Tras el ataque, un veterinario lo atendió y les informó que tiene quemaduras en la zona del cuello, tórax y abdomen. Luego, los dueños hicieron la denuncia correspondiente en la Comisaría 7° de La Reja.

Según Noelia, la respuesta que les dio el vecino fue que el caballo había golpeado a su hijo de 5 años que estaba jugando en el lugar. "Me llama la atención que no me haya avisado antes de esto. Él se fue con su auto a la estación de servicio, compró el bidón y lo roció con nafta sin decir una palabra", indicó. "El hombre se mudó hace dos años al barrio y tiene problemas con todos los vecinos", agregó. Fuente: Los Andes