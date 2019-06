Sobreseyeron a Cristina Kirchner en la causa del bastón presidencial

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner por inexistencia de delito en la causa que investigaba el hallazgo de un bastón presidencial durante un allanamiento a su casa en El Calafate.

Tras su decisión, el magistrado ordenó devolver el bastón a Cristina Kirchner, ya que estuvo bajo custodia judicial durante la investigación.

Para Ercolini, el hecho investigado "no encuadra en una figura penal" del Código.

El bastón presidencial había sido secuestrado por orden del juez federal Claudio Bonadio en un allanamiento en la casa de la familia Kirchner en El Calafate en el marco de la causa de los cuadernos.

El objeto había sido foco de una investigación aparte ante "la sospecha de que se trataba de aquel que utilizó el ex presidente Arturo Frondizi, perteneciente al Museo de Casa de Gobierno" y que fue robado.

Pero a raíz de fotografías y testimonios de familiares del fallecido mandatario Héctor Cámpora se demostró que el bastón había sido del dirigente peronista y que había sido regalado por sus descendientes a la entonces presidenta Cristina Kirchner.