Organismos de DDHH exigen justicia por el vecino muerto durante un desalojo en Villa Floresta

La muerte de David Alfonso Neri Ovejero, el vecino de villa Floresta que murió durante un desalojo llevado adelante por efectivos policiales el pasado 22 de agosto, dejó en evidencia la arbitrariedad y los atropellos del accionar policial, así comos las condiciones de vulnerabilidad en las que viven los vecinos de esa barriada ubicada al este de la capital salteña.

David Alfonso Neri Ovejero tenía 44 años

Por ello, desde la Mesa Provincial por los Derechos Humanos de Salta reclamaron justicia por Neri Ovejero, el vecino de Villa Floresta muerto en un desalojo llevado a cabo por la Policía el pasado 22 de junio. Señalaron que "ese día, una mujer con cinco hijos intentó asentarse en la parte final de Floresta. Doce policías fueron a desalojarla y un vecino intervino pidiendo a los gritos que no los saquen del lugar. Los policías, según el testimonio de los vecinos presentes, lo tomaron del cuello, lo asfixiaron y lo dejaron inconsciente tirado en la calle y cuando les pidieron que lo auxiliaran no hicieron nada y solamente “se reían”. Cuando llegó la ambulancia, después de media hora, Alfonso ya estaba muerto".

Subrayaron que "este trágico hecho ha sucedido en el marco de un operativo ilegal, porque no hubo ninguna orden judicial en el “procedimiento”. Y que tampoco se trata de un hecho aislado, porque esta es la misma Policía que acabó con la vida de Nahuel Salvatierra, de 17 años, asesinado en el barrio Solidaridad de un balazo en el cráneo; de Gabriel Mura Ortiz, asesinado por la espalda en el barrio Sarmiento; de Diego Federico Quiroga, de 32 años, asesinado de nueve disparos en el barrio El Círculo, y de Nahuel Franco, de 15 años, asesinado en villa 20 de junio".

Consideraron que la fuerza de seguridad "es la Policía de un gobierno que hace apología del gatillo fácil y garantiza impunidad a los uniformados, que tiene bien aceitado el aparato policial para someter a la población por el miedo y frenar la resistencia a la miseria producida por sus brutales políticas de ajuste, políticas apoyadas por el intendente Gustavo Sáenz y el gobernador Juan Manuel Urtubey, quien mandó a sus legisladores en el Congreso Nacional a votar todas las leyes de ajuste".

Tres uniformados pertenecientes a la división de Infantería de la Policía de Salta fueron imputados por el cargo de homicidio culposo.

Cuestionaron que, mientras "los medios se preocupan tanto por la seguridad del exministro y diputado Fernando Yarade, no lo hacen de la misma manera por quienes viven en los asentamientos de Salta en viviendas inadecuadas, sin acceso a los servicios básicos, en condiciones infrahumanas, en lugares que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad ¿Cuál es la “seguridad” de la población de los barrios pobres que sufre la amenaza diaria de la represión, que es víctima de hostigamiento e intimidación, de vejaciones en cárceles y comisarías y es asesinada a sangre fría por las llamadas “fuerzas de seguridad”?.

Se preguntan también, "dónde está el derecho a la vivienda de esa mujer con cinco hijos que va a meterse en un asentamiento porque no tiene un lugar para vivir ¿De esa “usurpadora” que pone sobre el tapete el abandono estatal que padecen miles de familias salteñas? ¿Y dónde está el derecho a la vida de David Alfonso, de su esposa Vilma Cuéllar, de sus hijos, de su familia que ha quedado destrozada y desamparada? Y dónde están los gobernantes responsables de todo esto. Porque, como con suma claridad lo han expresado en un comunicado los mismos vecinos de villa Floresta: “Es nuestra intención denunciar públicamente al gobierno Provincial y Municipal por la reiterada omisión de responsabilidades para con los Derechos Humanos Fundamentales de las personas que viven en los territorios más pobres de Floresta y en los cordones periféricos que crecen en toda Salta Capital, ante la falta de acompañamiento social, de previsión y de planificación urbana”.

Por ello, los organismos integrantes de la Mesa de DDHH de Salta, plantean los siguientes puntos:

Justicia para David Alfonso.

Basta a la Policía que mata con la complicidad de jueces y políticos y con total desprecio por la vida humana.

Basta de policías y jueces que arman cadenas de encubrimiento, que borran rastros, que colaboran con la construcción de escenarios falsos para que los hechos parezcan otra cosa, que manipulan para que la culpa sea de la víctima.

Basta de policías que disparan a una persona desarmada y por la espalda y que disfrazan casos de gatillo fácil de “enfrentamientos” con pruebas plantadas. Basta de policías que fusilan niños y siguen en libertad y en funciones.

Basta de violencia, abusos de autoridad y atentados a los derechos más básicos.

Finalmente, hacen un llamado a la sociedad "para resistir esta política que degrada la democracia y profundiza el rol represivo y criminal del Estado a través de sus “fuerzas de seguridad”.