El outfit perfecto para el fin de semana

Lograr un look casual sin perder el estilo es posible. Con el boom del athleisure y la vuelta de los monogramas, te marcamos los ítems que no podés dejar pasar esta temporada.

¿Al club, en plan de cita o salida con amigas? No te enrolles en la búsqueda. Una lista bien armada de básicos basta para crear un buen look. Tomá nota, hay infalibles que no podés dejar pasar.

El ítem indiscutido: ¡el denim! Aferrate al éste clásico en todas sus versiones. Tené a mano tu par de jeans preferidos (ésos con el lavado ideal y el calce perfecto, que ajustan donde debe y te dejan moverte con tranquilidad). Te dan seguridad y sabés que te van bien. La actitud con la que los lucís se van a llevar la mitad de los aplausos. La base es esta, al denim podés combinarlo con todo.

Denim

Vintage style. A la hora de elegir qué estilo, mucho "Stranger Things" pero la realidad es que los '80 quedaron atrás. Esta temporada es la década de los '90 la que está de regreso. Por eso, dale a tu outfit aires vintage pero con ese toque inequívoco especial de sofisticación. Nada mejor que apostar por el denim en negro. Chaquetas, shorts y minis para dar con un estilo sexy y ponerle un poco de rock a tu look. El detalle fashion.

Vintage

Qué con qué. Elegí un top, una camisa o una t-shirt clásica. Valen los monos aunque, a la hora de usarlos o elegir un overol – otro de los ítems a sumar en tu guardarropas este invierno-, apostá por un estilo relajado. El cambio de temporada pide a gritos sumar un sweater aunque la clave está en descontracturar un poco tu look con un buzo o un hoodie (quedan divinos bajo los tapados, blazers y chaquetas) y hacelo más casual.

Statement hoodies. El dato: hace tiempo que el sportswear tomó la calle pero esta temporada lo hace con un twist. Atención que los monogramas están de vuelta y llegaron para quedarse. Así, el icónico CK que marcó un regreso triunfal. En tshirts, buzos y ¡hasta en medias!, revolvé en tu placard o hacete nueva fan de este clásico que siempre queda bien.

Texto: Redacción Para Ti

Fotos: gentileza CK